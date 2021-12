Κόσμος

Μπαγκλαντές: δεκάδες νεκροί από φωτιά σε πλοίο

Τo πορθμείο τυλίχθηκε στις φλόγες, ενώ βρισκόταν στην μέση ενός ποταμού. Αρκετοί επιβάτες έχασαν την ζωή τους από πνιγμό, καθώς είχαν πέσει στο ποτάμι για να σωθούν από την φωτιά.

Τουλάχιστον 32 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σήμερα όταν ξέσπασε πυρκαγιά πάνω σε πορθμείο που έπλεε σε ποταμό του νότιου Μπαγκλαντές, ανακοίνωσε η αστυνομία.

«Το φέρι Obhijan 10, τριών καταστρωμάτων, πήρε φωτιά στη μέση του ποταμού. Έχουμε ανασύρει 32 πτώματα. Ο απολογισμός των θυμάτων ενδέχεται να γίνει ακόμη βαρύτερος. Τα περισσότερα θύματα έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας της φωτιάς, ορισμένα πνίγηκαν αφού έπεσαν στον ποταμό», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο επικεφαλής της αστυνομίας στην περιοχή όπου έγινε το δυστύχημα, ο Μοϊνούλ Ισλάμ.

Το πλοίο μετέφερε κάπου 1.000 ανθρώπους όταν εκδηλώθηκε η πυρκαγιά, σύμφωνα με τον Ναζμούλ Άλαμ, αξιωματούχο στην περιοχή.

Η τραγωδία, που εκτυλίχθηκε νωρίς το πρωί κοντά στην πόλη Τζαλοκατί, 250 χιλιόμετρα νότια της πρωτεύουσας, της Ντάκας, προστέθηκε σε σειρά παρόμοιων στη χώρα χαμηλού υψομέτρου, που εκτείνεται γύρω από το δέλτα που σχηματίζουν αρκετοί ποταμοί.

Ειδικοί στο κράτος αυτό 170 εκατομμυρίων κατοίκων στη Νότια Ασία λένε πως τα τραγικά γεγονότα του είδους οφείλονται στην έλλειψη συντήρησης των πλοίων, στην υπερβολικά χαλαρή τήρηση των κανονισμών ασφαλείας και στον κορεσμό των φέρι, ενός από τα βασικά μέσα μαζικής μεταφοράς στο Μπαγκλαντές.





