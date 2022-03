Οικονομία

Αεροπορική κίνηση: ραγδαία αύξηση επιβατών εξωτερικού

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι αναφέρουν τα στοιχεία που δημοσίευσε η υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας.

Εντυπωσιακή αύξηση σημείωσε η αεροπορική κίνηση τον Φεβρουάριο του 2022 σε σχέση με το αντίστοιχο μήνα το 2021, καθώς σημειώθηκε άνοδος κατά 261,6%, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε η υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας.

Συγκεκριμένα, ο συνολικός αριθμός των διακινηθέντων επιβατών έφθασε τα 2.6 εκατομμύρια, σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2021 όπου είχαν διακινηθεί 718.330 επιβάτες. Όσον αφορά τις πτήσεις στα αεροδρόμια της χώρας ανήλθαν στις 35.095, από τις οποίες 22.063 ήταν εσωτερικού και 13.032 εξωτερικού, παρουσιάζοντας άνοδο +75,5%, σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2021 όπου είχαν πραγματοποιηθεί 19.998 πτήσεις.

Η σύγκριση με το αντίστοιχο πρώτο δίμηνο του 2019 όπου δεν υπήρχαν περιορισμοί λόγω της πανδημίας

Συγκρίνοντας τα στατιστικά στοιχεία με το δίμηνο Ιανουαρίου/Φεβρουαρίου του 2019 που οι πτήσεις ήταν 42.149, φέτος το α΄ δίμηνο του έτους υπάρχει πτώση -16,7% στην κίνηση αεροσκαφών. Στο σύνολο της επιβατικής κίνησης που ήταν 4.178.269 το δίμηνο Ιανουαρίου/Φεβρουαρίου του 2019, τώρα για το ίδιο εξεταζόμενο χρονικό διάστημα υπάρχει πτώση -37,8%.

Εντυπωσιακή αύξηση στατιστικών στοιχείων αεροπορικής κίνησης, σε όλους τους εξεταζόμενους δείκτες, παρουσιάζει ο Φεβρουάριος του τρέχοντος έτους

Από τα προσωρινά στατιστικά στοιχεία της ΥΠΑ για την επιβατική κίνηση των αεροδρομίων τον Φεβρουάριο του 2022 προκύπτουν τα ακόλουθα:

Ο συνολικός αριθμός των διακινηθέντων επιβατών ανήλθε στους 1.347.795, παρουσιάζοντας άνοδο +305,7% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2021 όπου είχαν διακινηθεί 332.200 επιβάτες.

Οι πτήσεις σε όλα τα αεροδρόμια της χώρας ανήλθαν στις 16.877, από τις οποίες 10.749 ήταν εσωτερικού και 6.128 εξωτερικού, παρουσιάζοντας άνοδο +81,7%, σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα Φεβρουαρίου του 2021 όπου είχαν πραγματοποιηθεί 9.290 πτήσεις.

Ειδικότερα, για τις αφίξεις επιβατών πτήσεων εξωτερικού Φεβρουαρίου του 2022 είχαμε άνοδο +537,2% που αναλογεί σε 321.225 επιβάτες, σε σχέση με τον Φεβρουάριο του ΄21 που οι αφίξεις εξωτερικού ήταν 50.410 επιβάτες.

Σύγκριση Φεβρουαρίου 2022 με Φεβρουάριο του 2019

Συγκρίνοντας τα στατιστικά στοιχεία με τον Φεβρουάριο του 2019 που οι πτήσεις ήταν 19.930, φέτος τον Φεβρουάριο υπάρχει πτώση -15,3% στην κίνηση αεροσκαφών. Στο σύνολο της επιβατικής κίνησης (διακίνηση αναχωρήσεων και αφίξεων) που ήταν 2.042.595 τον Φεβρουάριο του 2019, τώρα για το ίδιο εξεταζόμενο χρονικό διάστημα υπάρχει πτώση -34%. Όσον αφορά ειδικά στις αφίξεις επιβατών πτήσεων εξωτερικού, τον Φεβρουάριο του 2019 ήταν 542.007, τώρα για το ίδιο εξεταζόμενο χρονικό διάστημα υπάρχει πτώση -40,7%.

Ειδήσεις σήμερα:

Θεσσαλονίκη: Βίαζε το παιδί της συντρόφου του

Ουκρανία - Ρωσία: σχέδιο 15 σημείων για συμφωνία ειρήνης

Πούτιν: Ο πλανήτης πληρώνει τις φιλοδοξίες της Δύσης