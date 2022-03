Κόσμος

Πόλεμος στην Ουκρανία: Επικοινωνία του πάπα Φραγκίσκου με τον Πατριάρχη Μόσχας Κύριλλο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το Πατριαρχείο Μόσχας ανέφερε σε ανακοίνωσή του ότι οι δυο τους συζήτησαν τις «ανθρωπιστικές πτυχές της συνεχιζόμενης κρίσης».

Ο πατριάρχης της Ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας Κύριλλος και ο προκαθήμενος της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας πάπας Φραγκίσκος συνομίλησαν σήμερα για τον πόλεμο στην Ουκρανία, ανακοίνωσε το γραφείο του πατριάρχη, στην πρώτη γνωστή επικοινωνία μεταξύ των δύο θρησκευτικών ηγετών από την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία

Το Πατριαρχείο Μόσχας ανέφερε σε ανακοίνωσή του ότι οι δυο τους συζήτησαν τις «ανθρωπιστικές πτυχές της συνεχιζόμενης κρίσης» και τη σημασία της συνέχισης των ειρηνευτικών συνομιλιών.

Συζήτησαν επίσης «ποιες ενέργειες θα μπορούσαν να κάνουν η Ρωσική Ορθόδοξη Εκκλησία και η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία για να ξεπεραστούν οι συνέπειές της», ανέφερε η ρωσική πλευρά.

Το Βατικανό δεν δημοσίευσε άμεσα το απομαγνητοφωνημένο κείμενο της συνομιλίας, η οποία πραγματοποιήθηκε μέσω βιντεοκλήσης.

Ο Κύριλλος, 75 ετών, στενός σύμμαχος του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, έχει κάνει δηλώσεις υπερασπιζόμενος τις ενέργειες της Μόσχας στην Ουκρανία και βλέπει τον πόλεμο ως μια ασπίδα ενάντια σε μια Δύση που την θεωρεί παρηκμασμένη, ιδιαίτερα για την αποδοχή της ομοφυλοφιλίας.

Στο ακροατήριό του νωρίτερα σήμερα, ο πάπας Φραγκίσκος έφερε στο νου την σκιά ενός πυρηνικού πολέμου, όπου όποιος έχει απομείνει από την ανθρωπότητα θα έπρεπε να ξαναρχίσει από την αρχή την «επόμενη μέρα» και φάνηκε να ζητά από τον Θεό να σταματήσει τον επιτιθέμενο στην Ουκρανία.

Ο Μητροπολίτης Ιλαρίων του γραφείου Εξωτερικών Υποθέσεων της Ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας και ο καρδινάλιος Κουρτ Κοχ, επικεφαλής του Συμβουλίου του Βατικανού για τη Χριστιανική Ενότητα, συμμετείχαν επίσης στη συνομιλία, ανέφερε το ρωσικό Πατριαρχείο.

Ειδήσεις σήμερα:

Θεσσαλονίκη: Βίαζε το παιδί της συντρόφου του

Μυτιλήνη: Είδε τους διαρρήκτες στο σπίτι της... από την Αυστραλία! (βίντεο)

Καποδίστριας: τα μέτρα που επέβαλε και νίκησε την επιδημία