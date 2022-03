Κόσμος

Μπάιντεν: Ο Πούτιν είναι ένας εγκληματίας πολέμου

Με πολύ σκληρή γλώσσα μίλησε ο αμερικανός πρόεδρος και για πρώτη φορά αποκάλεσε τον Βλαντιμίρ Πούτιν "εγκληματία πολέμου".

Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Τζο Μπάιντεν δήλωσε σήμερα σε δημοσιογράφους ότι ο ρώσος ομόλογός του Βλαντίμιρ Πούτιν είναι «εγκληματίας πολέμου», αναφερόμενος στη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

«Είναι ένας εγκληματίας πολέμου», δήλωσε εμφατικά ο Μπάιντεν στους δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο.

Νωρίτερα σήμερα ο αμερικανός πρόεδρος επιβεβαίωσε την αποστολή πρόσθετης στρατιωτικής βοήθειας στην Ουκρανία, συνολικού ύψους περίπου 800 εκατομμυρίων δολαρίων, για να αντιμετωπίσει τη ρωσική εισβολή.

«Μετά το αίτημα» του προέδρου της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος απευθύνθηκε νωρίτερα σήμερα στο αμερικανικό Κογκρέσο -- μέσω τηλεδιάσκεψης – «βοηθάμε την Ουκρανία να αποκτήσει περισσότερα και μεγαλύτερης εμβέλειας συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας, δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

Η στρατιωτική βοήθεια «περιλαμβάνει 800 συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας για να διασφαλίσουμε ότι οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις θα μπορέσουν να συνεχίσουν να αναχαιτίζουν τα αεροσκάφη και τα ελικόπτερα που επιτίθενται στον λαό της Ουκρανίας», ανέφερε ο Μπάιντεν, συμπληρώνοντας ότι η Ουάσινγκτον θα στείλει επίσης drones στο Κίεβο.

"Απαράδεκτη" χαρακτηρίζει το Κρεμλίνο τη δήλωση του προέδρου Μπάιντεν

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ χαρακτήρισε «απαράδεκτη και ασυγχώρητη ρητορική» τη δήλωση του Αμερικανού προέδρου Τζο Μπάιντεν ότι ο Ρώσος ομόλογός του Βλαντίμιρ Πούτιν είναι «εγκληματίας πολέμου», μεταδίδει το πρακτορείο Reuters επικαλούμενο το ρωσικό πρακτορείο Tass.

Νωρίτερα σήμερα, ο Μπάιντεν, αναφερόμενος στον Πούτιν, είπε σε δημοσιογράφους στην Ουάσινγκτον ότι «είναι εγκληματίας πολέμου».

