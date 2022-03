Οικονομία

Ακρίβεια - αγρότες: επιδότηση στα καύσιμα και μείωση ΦΠΑ στα λιπάσματα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι περιλαμβάνει το πακέτο μέτρων για την στήριξη του πρωτογενή τομέα, στο πλαίσιο των επιδοτήσεων για νοικοκυριά και επιχειρήσεις, που ανακοίνωσε η Κυβέρνηση.

Μέτρα για την ανακούφιση των αγροτών ανακοίνωσε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Γιώργος Γεωργαντάς, στο πλαίσιο του πακέτου μέτρων που ανακοίνωσε η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση της ακρίβειας.

«Η κυβέρνηση αναγνωρίζει τις δυσκολίες των Ελλήνων παραγωγών και από την πρώτη στιγμή είμαστε στο πλευρό των αγροτών που στηρίζουν την ελληνική οικονομία» είπε ξεκινώντας την εξειδίκευση των μέτρων ο υπουργός.

«Ο πρωθυπουργός αναγνωρίζει την προσφορά των αγροτών και η κυβέρνηση έχει ήδη ανακοινώσει ενισχύσεις άνω των 180 εκατομμυρίων ευρώ. Παραμένουμε στο πλευρό τους για όσο χρειαστεί» τόνισε.

Τα νέα μέτρα στήριξης που αφορούν στους αγρότες είναι η κάρτα καυσίμων, δηλαδή επιδότηση πετρελαίου κίνησης μέχρι τον Ιούνιο και επιδότηση στην τιμή της πώλησης πετρελαίου κίνησης για τον Απρίλιο

«Αναμένουμε από την Κομισιόν την ανακοίνωση της εργαλειοθήκης που ίσως μας δώσει τη δυνατότητα για ανακοίνωση επιπλέον μέτρων στήριξης» κατέληξε ο Γιώργος Γεωργαντάς.

Τα μέτρα που έχουν ανακοινωθεί και υλοποιούνται:

Κατατέθηκε εχθές το νομοσχέδιο για την μόνιμη μείωση του ΕΝΦΙΑ κατά 350 εκατ. ευρώ και τη μόνιμη μείωση του ΦΠΑ λιπασμάτων από το 13% στο 6%. Στο ίδιο νομοσχέδιο περιλαμβάνεται και η επιστροφή του ΕΦΚ πετρελαίου κίνησης των αγροτών.

Υπενθυμίζεται ότι τα κάτωθι μέτρα έχουν ληφθεί για τον πρωτογενή τομέα και τη συγκράτηση των τιμών των τροφίμων, με συνολικό κόστος 200 εκατ. ευρώ για το 2022:

Επιδότηση των κτηνοτρόφων για το αυξημένο κόστος των ζωοτροφών, σε ποσοστό 4% των συνολικών εσόδων από παραγωγή του δεύτερου εξαμήνου του 2021, με κόστος 43 εκατ. ευρώ.

Επιστροφή του ΕΦΚ πετρελαίου κίνησης στους αγρότες για το έτος 2022, με κόστος 60 εκατ. ευρώ.

Μόνιμη μείωση ΦΠΑ λιπασμάτων από το 13% στο 6%. Κόστος: 20 εκατ. ευρώ κατ’έτος.

Μόνιμη μείωση ΦΠΑ ζωοτροφών από το 13% στο 6%, από 1η Οκτωβρίου 2021. Κόστος: 15 εκατ. ευρώ κατ’έτος.

Κάλυψη του 80% της ρήτρας αναπροσαρμογής στα τιμολόγια ηλεκτρικού ρεύματος αγροτικής χρήσης για την περίοδο από Αύγουστο έως Δεκέμβριο 2021. Κόστος 50 εκατ. ευρώ για το 2022.

Εντάσσεται στο Μεταφορικό Ισοδύναμο η μεταφορά ζωοτροφών στη Κρήτη για το έτος 2022, με κόστος 8 εκατ. ευρώ.

Αυξάνεται κατά 50% το πρόγραμμα των μικρών νησιών του Αιγαίου για την μεταφορά ζωοτροφών, με κόστος 3,5 εκατ. ευρώ.

Ειδήσεις σήμερα:

Ακρίβεια - Έκτακτο επίδομα: ποιοι θα το πάρουν και πότε

Μέτρα στήριξης - Καύσιμα: η επιδότηση για κάθε δικαιούχο

Θεσσαλονίκη: οι διαρρήκτες πήραν μετρητά και… μοσχαράκι (βίντεο)