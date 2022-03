Πολιτική

Ακρίβεια - Πέτσας: έμμεση μείωση του ΕΦΚ στα καύσιμα (βίντεο)

Τι είπε ο Αν. Υπ. Εσωτερικών για τα μέτρα στήριξης και τους φόβους για αύξηση των χρεών προς ΟΤΑ και Δημόσιο.

«Τα μέτρα συγκλίνουν με τις ανάγκες της κοινωνίας, χωρίς να αποκλίνουν από τις ανάγκες της οικονομίας», είπε ο Στέλιος Πέτσας στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» για τα μέτρα στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων που αφορούν τα καύσιμα, τους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου, καθώς και το έκτακτο επίδομα σε κατηγορίες ευάλωτων πολιτών με χαμηλά εισοδήματα.

Όπως είπε ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών, «η κυβέρνηση κάνει ότι μπορεί και δεν κοροϊδεύει τους πολίτες και θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε την κοινωνία μέσα στις δυνατότητες που επιτρέπει η οικονομία», χαρακτηρίζοντας απαράδεκτο το ενδεχόμενο να μην υπάρξει κοινή ευρωπαϊκή απάντηση στην ακρίβεια.

Επεσήμανε πως γίνονται διαρκώς έλεγχοι για την αντιμετώπιση κρουσμάτων αισχροκέρδειας, ενώ ζήτησε την κατανόηση όλων των πολιτών σε ότι αφορά την δυσκολία της κατάστασης, λέγοντας ακόμη, σχετικά με την εθνική οικονομία πως «δεν πρέπει να σπαταλήσουμε την εμπιστοσύνη που έχουμε κερδίσει».

Σχετικά με την επιδότηση στα καύσιμα και τις αιτιάσεις για την απόρριψη του μέτρου για μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης, ο κ. Πέτσας είπε πως «παρεμβαίνουμε στο κομμάτι των τιμών ή των φόρων. Η Ελλάδα δεν παράγει πετρέλαιο και δεν μπορεί να παρέμβει στις διεθνείς τιμές. Παρεμβαίνει με έναν διαφορετικό τρόπο, ώστε να μην ωφεληθούν όλοι το ίδιο και οριζόντια όπως θα συνέβαινε με την μείωση του ΕΦΚ», σημειώνοντας πως το μέτρο της επιδότησης συνιστά μια έμμεση μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στα καύσιμα.

Ακόμη, ο Στέλιος Πέτσας είπε πως «υπάρχει φόβος για αύξηση του ιδιωτικού χρέους», ενώ προσέθεσε ότι «έχουμε υπολογίσει πρόσθετο ενεργειακό κόστος 270 εκ. ευρώ για την Αυτοδιοίκηση. Δίνουμε 128 εκατομμύρια για να δώσουν ένα “μαξιλάρι ασφαλείας” στους ΟΤΑ για να αντιμετωπίσουν άλλα θέματα, καθώς καθυστερήσεις στις εξοφλήσεις λογαριασμών ρεύματος επηρεάζουν και τα δημοτικά τέλη και τα έσοδα των Δήμων».

