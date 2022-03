Πολιτική

Μητσοτάκης: Το μαιευτήριο στην Μαριούπολη θα ανασκευαστεί από την Ελλάδα

Μιλώντας στην σύνοδο των χωρών του ευρωπαϊκού νότου, ο Πρωθυπουργός ζήτησε κοινή δράση για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης.

«Σημαντικό βήμα προς την διαμόρφωση μιας ευρωπαϊκής απάντησης στις δραματικές αυξήσεις των τιμών της ενέργειας» καθώς είναι «κορυφαίο ζήτημα για την οικονομία και την κοινωνική συνοχή των λαών μας οι εξωφρενικές ανατιμήσεις στον τομέα της ενέργειας», χαρακτήρισε στις δηλώσεις του την τετραμερή συνάντηση της Ρώμης ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, τονίζοντας παράλληλα πως «κοινή μας πεποίθηση είναι πως η αντιμετώπιση μίας τέτοιας πρόκλησης απαιτεί κοινή ευρωπαϊκή απάντηση. Δράσεις δηλαδή που θα προφυλάσσουν τις κοινωνίες μας, καθώς καμία χώρα δεν μπορεί από μόνη της να αντιμετωπίσει αυτήν την κρίση».

Η τετραμερής συνάντηση, στην οποία ο Έλληνας πρωθυπουργός συμμετείχε μέσω τηλεδιάσκεψης λόγω της ασθένειάς του με covid, φιλοξενήθηκε στην Ρώμη με οικοδεσπότη τον Μάριο Ντράγκι και την φυσική παρουσία των πρωθυπουργών της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεθ και Πορτογαλίας Αντόνιο Κόστα. «Συμφωνούμε πως οι λύσεις δεν μπορεί να είναι μόνον εθνικές» συνέχισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στις δηλώσεις του.

«Προτείνουμε σε πρώτη φάση να υπάρξουν εναρμονισμένες ευρωπαϊκές πολιτικές παρέμβασης απέναντι στους κερδοσκόπους, ώστε να επανέλθει η ισορροπία στις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος και του φυσικού αερίου. Όταν οι αγορές γίνονται έρμαια των κερδοσκόπων, τότε απαιτείται μία ευρωπαϊκό παρέμβαση. Στο επόμενο ευρωπαϊκό συμβούλιο πρέπει να παρθούν άμεσα αποφάσεις. Πρέπει να συγκροτήσουμε ένα ενιαίο μέτωπο, πρόκειται και για μία νάρκη στην ευρωπαϊκή ιδέα γιατί αυτή η κρίση μπορεί να ξαναξυπνήσει τον εφιάλτη του λαϊκισμού» είπε και συμπλήρωσε:

«Εμείς στην Ελλάδα πληρώσαμε βαρύ τίμημα την προηγούμενη δεκαετία. Πρέπει να δώσουμε έμφαση στις διασυνδέσεις, να επενδύσουμε στις διασυνδέσεις μας με την Αφρικανική Ήπειρο. Συμφωνήσαμε το κείμενο που θα εγκρίνουμε. Τα γεγονότα στην Ουκρανία υπογραμμίζουν την ανάγκη στρατηγικής αυτονομίας στην Ευρώπη, την αύξηση των στρατιωτικών μας δαπανών και πως αυτές θα αντιμετωπιστούν στο ευρωπαϊκό πλαίσιο, καθώς είναι σαφές πως θα επιβαρύνουν τον προϋπολογισμό μας».

Τέλος μιλώντας για τον πόλεμο στην Ουκρανία, ο πρωθυπουργός ανέφερε: «Θέλω, επίσης, να εκφράσω τον αποτροπιασμό μου για όσα συμβαίνουν στην Ουκρανία και δη στην Μαριούπολη, που έχει καταστεί σύμβολο αντίστασης. Γνωρίζετε το έντονο ενδιαφέρον μας, καθώς εκεί διαβιούν περισσότεροι από 100.000 Ουκρανοί πολίτες ελληνικής καταγωγής. Η Ελληνική κυβέρνηση θα αναλάβει μετά το τέλος των εχθροπραξιών την ανακατασκευή του μαιευτηρίου στη Μαριούπολη, που βομβαρδίστηκε, ως ελάχιστη ένδειξη στήριξης».

Την ανακοίνωση της ελληνικής πρωτοβουλίας χαιρέτισε με ανάρτηση του στο Twitter το Κοινοβούλιο της Ουκρανίας.

Thank you for your support!

?????????? https://t.co/A3GKfJ1Ry1 — Verkhovna Rada of Ukraine (@ua_parliament) March 18, 2022

Ντράγκι: να παρέμβουμε άμεσα, με ουσιαστικό τρόπο

Ο Ιταλός πρωθυπουργός Μάριο Ντράγκι εξέφρασε την ικανοποίησή του για την σημερινή συνάντηση της Ρώμης, αφιερωμένη στο ενεργειακό, στην οποία συμμετείχαν ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ, ο Πορτογάλος Αντόνιο Κόστα και, μέσω τηλεδιάσκεψης, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Είναι ανάγκη να παρέμβουμε αμέσως, όλοι μας ξέρουμε ότι πρέπει να κάνουμε κάτι το ουσιαστικό», δήλωσε ο Ντράγκι. «Ο στόχος είναι να στηρίξουμε την αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών και, φυσικά, τις επιχειρήσεις», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με τον Ιταλό, τεχνοκράτη πρωθυπουργό, «η Ευρωπαϊκή Ένωση αντέδρασε με μεγάλη αποφασιστικότητα και ενότητα στην επίθεση σε βάρος της Ουκρανίας» και οι χώρες μέλη, τώρα «πρέπει να δείξουν την ίδια πεποίθηση και συνοχή, σε ό,τι αφορά την προστασία των οικονομιών τους από τις συνέπειες του πολέμου και, κυρίως, από την αύξηση της τιμής της ενέργειας».

«Πρέπει να δράσουμε άμεσα και από κοινού. Θέλουμε να φέρουμε στην επόμενη Ευρωπαϊκή Σύνοδο Κορυφής, πρόταση για να εγκριθούν επείγουσες δράσεις», πρόσθεσε ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ.

«Η ενεργειακή αυτή κρίση προκλήθηκε από τον Πούτιν. Η Ευρώπη, τώρα, πρέπει να αντιμετωπίσει τις αδυναμίες της στην ενεργειακή αγορά: να πετύχει την διαφοροποίηση των προμηθειών, να ενισχύσει τις διασυνδέσεις και να κερδίσει το στοίχημα της οικολογικής μετάβασης», υπογράμμισε ο Σάντσεθ.

Αναφερόμενος στην ευρωπαϊκή άμυνα, ο Ισπανός πρωθυπουργός δήλωσε ότι «ο Πούτιν, με τον αδικαιολόγητο και άδικο πόλεμό του, μας υπενθύμισε ότι «η ειρήνη πρέπει να τυχαίνει υπεράσπισης» και για τον λόγο αυτό «οι χώρες μέλη της Ένωσης, την ερχόμενη εβδομάδα πρέπει να εγκρίνουν την Στρατηγική Πυξίδα για την άμυνα».

Ο δε Πορτογάλος πρωθυπουργός, Αντόνιο Κόστα, υπογράμμισε ότι «το ενεργειακό αποτελεί κύριο θέμα και για την εφαρμογή των εθνικών Σχεδίων Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας των χωρών της ΕΕ». Για τον λόγο αυτό «η επόμενη Ευρωπαϊκή Σύνοδος πρέπει να λάβει συγκεκριμένες αποφάσεις, ώστε να μην διακοπεί η οικονομική ανάκαμψη και να υπερισχύσει η κοινωνική συνοχή», ολοκλήρωσε ο Κόστα.

