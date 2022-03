Πολιτισμός

25η Μαρτίου: Με Rafale ο φετινός εορτασμός

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Με πτήσεις Rafale ο φετινός εορτασμός της 25ης Μαρτίου.

Μαχητικά αεροσκάφη Rafale θα συμμετέχουν στις διελεύσεις πτητικών μέσων της Πολεμικής Αεροπορίας, που θα πραγματοποιηθούν για τον εορτασμό της 25ης Μαρτίου.

Χθες, λίγο μετά τις 10 το πρωί, πραγματοποιήθηκαν δοκιμαστικές διελεύσεις αεροσκαφών της Πολεμικής Αεροπορίας πάνω από το λεκανοπέδιο της Αττικής. Στις δοκιμαστικές διελεύσεις, στο πλαίσιο του εορτασμού της 25ης Μαρτίου, συμμετείχαν δύο μαχητικά αεροσκάφη Rafale, ένα Mirage 2000, δύο F-16 και ένα F-4.

Ειδήσεις σήμερα:

Αγία Παρασκευή - Τροχαίο: Φορτηγό παρέσυρε πεζό

Φωτιά στη Σύρο (εικόνες)

Εαρινή ισημερία – άνοιξη: Πότε ξεκινάει στην Ελλάδα