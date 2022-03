Life

Ο Μπαράκ Ομπάμα “έκλεισε” στο Netflix σε ρόλο αφηγητή - Δείτε το τρέιλερ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ θα είναι ο αφηγητής ντοκιμαντέρ του Netflix με τίτλο «Our Great National Parks». Πότε κάνει πρεμιέρα.

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Μπαράκ Ομπάμα θα είναι ο αφηγητής ενός νέου ντοκιμαντέρ του Netflix με τίτλο «Our Great National Parks». Το τρέιλερ που μόλις κυκλοφόρησε δείχνει τον Ομπάμα να επισκέπτεται διάφορα μέρη της άγριας φύσης σε όλο τον κόσμο. Το ντοκιμαντέρ είναι μία νέα παραγωγή του Netflix με την Higher Ground Productions, την εταιρεία της Μισέλ και τον Μπαράκ, η οποία υπέγραψε συμφωνία με το Netflix για παραγωγές το 2018.

«Ελάτε μαζί μου σε μία περιήγηση των σπουδαιότερων εθνικών πάρκων και της άγριας φύσης του πλανήτη μας», λέει ο Ομπάμα στο τρέιλερ, το οποίο δείχνει πλάνα από διάφορα είδη ζώων και τοποθεσίες σε όλο τον κόσμο.

Σύμφωνα με το Deadline, στη σειρά εξερευνώνται τα εθνικά πάρκα από «τον κόλπο του Μοντερέι στην Καλιφόρνια μέχρι το Εθνικό Πάρκο του Τσάβο της Κένυας, το Εθνικό δρυμώνα της Ινδονησίας και την Παταγονία της Χιλής».

«Είμαι ενθουσιασμένος που μοιράζομαι την τελευταία παραγωγή της Higher Ground: Τα μεγάλα μας εθνικά πάρκα. Μερικές από τις αγαπημένες μου αναμνήσεις είναι από τα ταξίδια που έχει κάνει η οικογένειά μας σε εθνικά πάρκα όλα αυτά τα χρόνια και αυτή η σειρά θα ταξιδέψει τους θεατές σε μερικά από τα πιο απίστευτα μέρη του κόσμου», έγραψε ο Ομπάμα στο Instagram. «Ως πρόεδρος, είμαι υπερήφανος που προστάτεψα το περιβάλλον περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη κυβέρνηση στην ιστορία. Και η διατήρηση των εθνικών μας πάρκων και της άγριας ζωής για την επόμενη γενιά εξακολουθεί να είναι μία από τις κορυφαίες προτεραιότητές μου».

View this post on Instagram A post shared by Barack Obama (@barackobama)

Η σειρά των πέντε ωριαίων επεισοδίων κάνει πρεμιέρα στις 13 Απριλίου.

Ειδήσεις σήμερα:

Τέξας: Πολύνεκρο τροχαίο προκάλεσε... 13χρονος οδηγός (εικόνες)

Ουκρανία: Στρατιώτης παίζει τον εθνικό ύμνο με το βιολί του (βίντεο)

Πόλεμος στην Ουκρανία - Λβιλ: Εκρήξεις στο αεροδρόμιο (εικόνες)