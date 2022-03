Κοινωνία

Νηπιαγωγεία - Δημοτικά Σχολεία: Παράταση εγγράφων

Πότε λήγει η προθεσμία εγγραφών μαθητών στα δημόσια νηπιαγωγεία και δημοτικά σχολεία της χώρας για το σχολικό έτος 2022-23.

Παρατείνονται μέχρι και τη Δευτέρα 28 Μαρτίου 2022, οι εγγραφές μαθητών/τριών στα δημόσια νηπιαγωγεία και δημοτικά σχολεία της χώρας για το σχολικό έτος 2022-23, σύμφωνα με τελευταία ανακοίνωση του υπουργείου Παιδείας.

Σημειώνεται πως μέχρι σήμερα, η προσθεσμία εγγραφών ήταν έως τις 20 Μαρτίου.

