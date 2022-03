Κοινωνία

Δημητρακόπουλος: Ο Πέτρος Φιλιππίδης θέλει να είναι παρών στην δίκη

Ο συνήγορος υπεράσπισης του Πέτρου Φιλιππίδη, Μιχάλης Δημητρακόπουλος, μίλησε στον ΑΝΤ1.

Για την απουσία του Πέτρου Φιλιππίδη από την δίκη, η οποία διακόπηκε για λίγες ημέρες, μίλησε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 και τον Νίκο Χατζηνικολάου, ο συνήγορός του Μιχάλης Δημτρακόπουλος.

Ο κ. Δημητρακόπουλος κατέθεσε αίτημα διακοπής της δίκης στο δικαστήριο, το οποίο και έγινε δεκτό, επικαλούμενος επιδείνωση της υγείας του ηθοποιού που είναι κατηγορούμενος.

Μάλιστα, μιλώντας στον ΑΝΤ1 τόνισε ότι δεν πρόκειται για δικονομικά τερτύπια, τα οποία ο ίδιος δεν χρησιμοποιεί, όπως είπε και έκανε λόγο για υπαρκτό πρόβλημα υγείας του Πέτρου Φιλιππίδη, το οποίο σημείωσε ότι είναι ορατό. Ο κ. Δημητρακόπουλος έκανε λόγο για μεγάλη απώλεια βάρους του πελάτη του και παθολογικό πρόβλημα.

Ωστόσο, τόνισε ότι ο Πέτρος Φιλιππίδης θέλει να είναι παρών στην δίκη, καθώς όπως είπε επιθυμεί να ακουστεί και η δική του εκδοχή, αφού όπως σημείωσε ο κ. Δημητρακόπουλος, ο ηθοποιός επί 8 μήνες βομβαρδίζεται μονόπλευρα από κατηγορίες.

Όπως είπε «σε 10 ημέρες εκτιμούμε ότι θα είναι καλύτερα για να έρθει είτε περπατώντας, είτε σε καροτσάκι», ενώ ανέφερε ότι οι λόγοι που διακόπηκε η δίκη ήταν δυο, καθώς και ο ίδιος αντιμετώπιζε κόλλημα.

Ο κ. Δημητρακόπουλος έκανε λόγο για τηλεδικαστήριο σε βάρος του Πέτρου Φιλιππίδη του τελευταίους 8 μήνες και υποστήριξε ότι αν δεν υπήρχε αυτή η ατμόσφαιρα που είχε καταδικάσει τον ηθοποίο, θα είχε αφαιθεί ελεύθερος. Παράλληλα, χαρακτήρισε «ορφανή», την δικογραφία από αποδείξεις.

Θα αποδομηθούν μια προς μια όλες οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει ο Πέτρος Φιλιππίδης, είπε τέλος ο κ. Δημητακόπουλος.

