Life

“Rouk Zouk Special”: τηλεοπτική “μάχη” την Κυριακή (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ακόμη ένα “σπαρταριστό” μουσικές ανάσες” βράδυ Κυριακής, προσφέρουν η Ζέτα Μακρυπούλια και οι εκλεκτοί καλεσμένοι της, που παίζουν για φιλανθρωπικό σκοπό.

Tην Κυριακή 20 Μαρτίου στις 20:00 συντονιστείτε στον ΑΝΤ1 γιατί στο «ROUK ZOUK SPECIAL» θα γίνει χαμός!

Δύο τηλεοπτικές παρέες διασταυρώνουν τα ξίφη τους και η διάθεση απογειώνεται!

Η Ζέτα Μακρυπούλια υποδέχεται δέκα εκλεκτούς καλεσμένους, γεμάτους κέφι και όρεξη! Όλοι δηλώνουν έτοιμοι να μας χαρίσουν απολαυστικές στιγμές γέλιου, ρουκζουκάροντας για καλό σκοπό, για την ενίσχυση των «ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΩΡΙΩΝ SOS».

Ο χρόνος, λοιπόν, αρχίζει από «ROUK ZOUK» για την ομάδα «BREAKFAST» των Ελίνας Παπίλα, Γιώργου Καρτελιά, Νανάς Ηλιοπούλου, Τάσου Μπιμπισίδη και Τζώρτζιας Γεωργίου και την ομάδα «ΟΛΑ ΓΚΟΥΝΤ» των Γρηγόρη Γκουντάρα, Ναταλί Κάκκαβα, Αφροδίτης Γραμμέλη, Δημήτρη Σταρόβα και Ελένης Καρποντίνη.

Μια μοναδική βραδιά, κατά τη διάρκεια της οποίας, το αγαπημένο ζευγάρι Κακαβά-Γκουντάρα… ξαναγνωρίζεται, ενώ η Ελίνα Παπίλα και ο Γιώργος Καρτελιάς είναι απλά… απολαυστικοί.

Η Αφροδίτη Γραμμέλη ξεδιπλώνει τις χορευτικές της ικανότητες, ο Δημήτρης Σταρόβας ταράζεται…από τις καμπύλες της και η Τζώρτζια Γεωργίου ανησυχεί ότι θα κάνει τον δάσκαλο να θυμώσει!

ΣΤΑ HIGHLIGHTS ΤΗΣ ΒΡΑΔΙΑΣ

Ποιος είναι ο μεγαλύτερος φόβος του Γρηγόρη, τον οποίο αγνοεί, ακόμα και η γυναίκα του, Ναταλί;

Πώς θα μας οδηγήσουν οι νότες του πενταγράμμου στη λέξη… «φαλάκρα»;

Τι κάνει ο Δημήτρης Σταρόβας όταν χάνει την ενέργειά του;

Στο «Μας κούφανες» οι «BREAKFAST» αγωνιούν για το τι έκανε η «Πέπη» και ο «Πάρης», και οι «ΟΛΑ ΓΚΟΥΝΤ» πάνε μια βόλτα στην Αμαλιάδα!

Ποια λέξη δεν μπορεί να πει η Ελίνα Παπίλα όταν πρέπει να περιγράψει το… τρομπόνι;

Θα γλυκάνουν, τελικά, οι μάντολες τη Νανά Ηλιοπούλου;

Το πιο παρεΐστικο τηλεπαιχνίδι της ελληνικής τηλεόρασης, με την Ζέτα Μακρυπούλια, έρχεται κάθε Κυριακή στον ΑΝΤ1 και κάνει τα βράδια μας συναρπαστικά!

Συντελεστές:

Executive Producer : Αγλαΐα Λάτσιου

: Αγλαΐα Λάτσιου Project Manager : Περικλής Ασπρούλιας

: Περικλής Ασπρούλιας Οργάνωση Παραγωγής: Ράνια Πεγιάζη

Ράνια Πεγιάζη Διεύθυνση Παραγωγής: Πέτρος Παπουτσάκης

Πέτρος Παπουτσάκης Σκηνοθεσία : Κώστας Υφαντής

: Κώστας Υφαντής Βοηθός Σκηνοθέτης: Γιώργος Καληώρας

Γιώργος Καληώρας Αρχισυνταξία : Μαρία Ντρούβα

: Μαρία Ντρούβα Επιμέλεια Καλεσμένων: Κατερίνα Παπαμερή, Αντώνης Θυσιάδης

#RoukZoukSpecial

Instagram: @roukzouk.official

«Rouk Zouk Special»: Κάθε Κυριακή στις 20:00.





Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός – Βασιλακόπουλος: Τέταρτη δόση εμβολίου για όλους

Indian Wells: Η Σάκκαρη στον τελικό και στο Νο 3 του κόσμου (εικόνες)



Διάρρηξη με λεία “μαμούθ”