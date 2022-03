Κόσμος

ΝΑΤΟ – ΗΠΑ: Συνετρίβη στρατιωτικό αεροσκάφος σε άσκηση

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το αεροσκάφος συνετρίβη στη βόρεια Νορβηγία και εκείνη την ώρα στην περιοχή επικρατούσαν κακές καιρικές συνθήκες.

Αμερικανικό στρατιωτικό αεροσκάφος με τετραμελές πλήρωμα συνετρίβη στη βόρεια Νορβηγία, όπως ανέφεραν τα Κέντρα Συντονισμού Διάσωσης (JRCC) της χώρας.

Το αεροσκάφος V-22 Osprey συμμετείχε στη στρατιωτική άσκηση του ΝΑΤΟ Cold Response όταν έγινε γνωστό ότι χάθηκαν τα ίχνη του, στις 18.26 τοπική ώρα. Πραγματοποιούσε εκπαιδευτική άσκηση και αναμενόταν να προσγειωθεί στις 18.00. Στην περιοχή επικρατούσαν κακές καιρικές συνθήκες, οι οποίες επιδεινώνονταν.

Ένας εκπρόσωπος των JRCC είπε ότι εντοπίστηκε το σημείο συντριβής από αέρος.

Λίγο αργότερα έγινε γνωστό ότι όλα τα μέλη του πληρώματος έχασαν τη ζωή τους.

Ειδήσεις σήμερα:

Τεντόγλου: Περίμενα μία μεγάλη επίδοση

Καιρός: κρύο, ισχυροί άνεμοι και χιονόνερο το Σάββατο

Κορονοϊός - Κίνα: πρώτοι θάνατοι μετά από 14 μήνες