Ουκρανία - Ζελένσκι: ώρα για ουσιαστικές συνομιλίες με την Ρωσία

Απειλή για μαζική αντεπίθεση με μεγάλες απώλειες για τις ρωσικές δυνάμεις, από τον Ουκρανό Πρόεδρο. Πίεση Σολτς στον Πούτιν για τερματισμό του πολέμου. Ανοίγουν ανθρωπιστικοί διάδρομοι.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι κάλεσε σήμερα να γίνουν ουσιαστικές ειρηνευτικές συνομιλίες με τη Ρωσία, διαμηνύοντας ότι σε διαφορετική περίπτωση η άλλη πλευρά θα χρειαστεί ολόκληρες γενιές για να συνέλθει από τις απώλειες που υφίσταται από τον πόλεμο. Διαβεβαίωσε ότι το Κίεβο πάντα προσέφερε λύσεις για την ειρήνη και τασσόταν υπέρ ουσιαστικών και έντιμων διαπραγματεύσεων για την ειρήνη και την ασφάλεια χωρίς καθυστέρηση.

«Θέλω να με ακούσουν όλοι τώρα, ειδικά στη Μόσχα. Είναι ώρα για μια συνάντηση, είναι ώρα να μιλήσουμε», είπε.

«Έχει έρθει η ώρα να αποκατασταθεί η εδαφική ακεραιότητα και να αποδοθεί δικαιοσύνη για την Ουκρανία. Σε διαφορετική περίπτωση οι απώλειες της Ρωσίας θα είναι τέτοιες που θα σας πάρει αρκετές γενιές να συνέλθετε», πρόσθεσε.

Οι δύο πλευρές διεξάγουν συνομιλίες εδώ και εβδομάδες, αλλά δεν υπάρχει καμία ένδειξη σημαντικής προόδου, πέρα από τις επιμέρους συμφωνίες για την απομάκρυνση αμάχων από πολιορκούμενες ουκρανικές πόλεις.

Ο κ. Ζελένσκι κατηγόρησε τις ρωσικές δυνάμεις ότι εμποδίζουν εσκεμμένα την παράδοση ανθρωπιστικής βοήθειας σε αστικά κέντρα που έχουν βάλει στο στόχαστρο. «Αυτή είναι εσκεμμένη τακτική. Πρόκειται για έγκλημα πολέμου και (οι Ρώσοι) θα λογοδοτήσουν για αυτό, 100%», επέμεινε.

Ηγέτες της Δύσης κατηγορούν τις τελευταίες ημέρες τη Ρωσία και προσωπικά τον ρώσο πρόεδρο για «εγκλήματα πολέμου», κάτι που η Μόσχα απορρίπτει ως «απαράδεκτο».

Ανθρωπιστικός διάδρομος θα ανοίξει στην περιοχή Λουχάνσκ

Ανθρωπιστικός διάδρομος για την απομάκρυνση αμάχων στην περιοχή Λουχάνσκ της Ουκρανίας θα ανοίξει σήμερα το πρωί, όπως ανέφερε στο Telegram ο τοπικός κυβερνήτης Σέρχι Γκαϊντάι.

«Συμφωνήθηκε ένας ανθρωπιστικός διάδρομος, θα προσπαθήσουμε να απομακρύνουμε κόσμο και να φέρουμε τρόφιμα σήμερα. Συμφωνήθηκε ‘κατάπαυση πυρός’ για τις 19 Μαρτίου, ξεκινώντας από τις 9 π.μ. (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας)», δήλωσε ο Γκαϊντάι.

Σολτς προς Πούτιν: σταμάτησε τον πόλεμο

Ο καγκελάριος Όλαφ Σολτς κάλεσε για ακόμη μία φορά τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν «να σταματήσει αμέσως τις εχθροπραξίες και να αποσύρει τα στρατεύματα της εισβολής του» από την Ουκρανία, ενώ επανέλαβε τη στήριξη της Γερμανίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη χώρα, «η οποία αντιστέκεται τόσο γενναία στην επίθεση».

Κατά τη διάρκεια κοινών δηλώσεων με τον Πρωθυπουργό της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεθ, οι δύο ηγέτες τόνισαν την ανάγκη η Ευρωπαϊκή Ένωση να εμφανιστεί ενωμένη και ισχυρή απέναντι στον Βλαντίμιρ Πούτιν και αναφέρθηκαν στις πολλές προκλήσεις που έχει μπροστά της η Ευρώπη, στην πολιτική ασφάλειας, άμυνας και εξωτερικών σχέσεων.

«Με τον πόλεμο στην Ουκρανία ο κόσμος μας έχει αλλάξει δραματικά» τόνισε ο Όλαφ Σολτς και έκανε λόγο για «σημείο καμπής και για την Ευρωπαϊκή Ένωση». «Καλούμε τον (Βλαντίμιρ) Πούτιν να σταματήσει αμέσως τις εχθροπραξίες και να αποσύρει τα στρατεύματα της εισβολής του από τη χώρα», τόνισε ο καγκελάριος και διαβεβαίωσε ότι η Γερμανία και οι εταίροι της θα εξακολουθήσουν να στηρίζουν την Ουκρανία, με όλους τους τρόπους.

Ενόψει της Συνόδου Κορυφής της ΕΕ στις 24 και 25 Μαρτίου, ο κ. Σολτς επισήμανε ότι το ζητούμενο είναι η αντιμετώπιση των συνεπειών του πολέμου αλλά και το πώς θα εμφανιστούμε ενωμένοι και κυρίαρχοι, προκειμένου να προστατεύσουμε όσο το δυνατόν καλύτερα τους πολίτες μας. Στη Σύνοδο, ανέφερε, θα τεθούν ζητήματα πολιτικής ασφάλειας και ενεργειακής πολιτικής. «Πρέπει να ενισχύσουμε την αμυντική μας ικανότητα, μέσω επενδύσεων και καλύτερης συνεργασίας μεταξύ των εταίρων», πρόσθεσε και αναφέρθηκε στην «Στρατηγική Πυξίδα» η οποία θα συζητηθεί στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και θα είναι «το πρώτο σημαντικό βήμα». Ο κ. Σολτς σημείωσε ακόμη ότι κεντρικό θέμα των συνομιλιών θα είναι και οι αυξανόμενες τιμές ενέργειας, με το βλέμμα στην ανάγκη για ενεργειακή ανεξαρτησία το συντομότερο δυνατό.

Ο Πέδρο Σάντσεθ από την πλευρά του ανέφερε ότι η Ευρώπη είναι σημαντικό να προετοιμαστεί ώστε να είναι σε θέση να δώσει τη σωστή απάντηση στον Ρώσο πρόεδρο, αλλά και να ρυθμίσει τις συνέπειες των κυρώσεων στην οικονομία της. «Αυτή η κρίση πρέπει να μας ενδυναμώσει, να ενισχύσει το ευρωπαϊκό εγχείρημα και όχι να μας διχάσει», τόνισε ο Ισπανός πρωθυπουργός. «Είναι σημαντικό για τις οικογένειές μας, για τις επιχειρήσεις μας και τις βιομηχανίες μας», πρόσθεσε, αναφερόμενος στο θέμα των τιμών της ενέργειας και τόνισε ότι είναι σημαντικό το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να λάβει άμεσα μέτρα, τα οποία θα μας επιτρέψουν να οδηγήσουμε σε λύση αυτή την κατάσταση. «Πρέπει να φανούμε ενωμένοι και ισχυροί. Το κάναμε στην πανδημία, μπορούμε να το κάνουμε και τώρα», κατέληξε ο κ. Σάντσεθ.

