Ο Πούτιν κατηγορεί την Ουκρανία για εγκλήματα πολέμου

Προκλητικός ο Ρώσος Πρόεδρος σε επικοινωνία με τον Γάλλο Πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν. Τι είπε για τις διαπραγματεύσεις.



Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν κατηγόρησε σήμερα την Ουκρανία, σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Γάλλο ομόλογό του Εμανουέλ Μακρόν, για «πολυάριθμα εγκλήματα πολέμου», διαβεβαιώνοντας ότι οι δυνάμεις υπό την ηγεσία της Μόσχας κάνουν «ό,τι είναι δυνατό» για να μην στοχοποιούν αμάχους.

Κατά τη διάρκεια αυτής της τηλεφωνικής επικοινωνίας, ο Πούτιν «επέστησε την προσοχή στα πολυάριθμα εγκλήματα πολέμου που διαπράττονται καθημερινά από τις δυνάμεις ασφαλείας και τους Ουκρανούς εθνικιστές», ανέφερε το Κρεμλίνο σε ανακοίνωσή του.

Ο Ρώσος πρόεδρος μίλησε στον Γάλλο ομόλογό του για την προσέγγιση της Μόσχας σε σχέση με μια πιθανή συμφωνία για τον τερματισμό των εχθροπραξιών, συμπληρώνει η ανακοίνωση.

«Αντιδρώντας στις ανησυχίες που εξέφρασε ο Εμανουέλ Μακρόν, ο Ρώσος πρόεδρος υπογράμμισε ότι οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις που συμμετέχουν στην ειδική στρατιωτική επιχείρηση κάνουν ό,τι είναι δυνατόν για να προστατεύσουν τις ζωές των αμάχων».

Οι δυο τους συζήτησαν επίσης τις διαπραγματεύσεις μεταξύ Μόσχας και Κιέβου και τη στάση της Μόσχας για το πώς θα μπορούσε να επιτευχθεί μια συμφωνία, αναφέρεται στην ανακοίνωση χωρίς να δίνονται περισσότερες λεπτομέρειες.

Στην ανακοίνωση για την τηλεφωνική επικοινωνία, το Ελιζέ σημείωσε πως ο Γάλλος πρόεδρος εξέφρασε στον Πούτιν την «μεγάλη ανησυχία» του για την κατάσταση στη Μαριούπολη, μια πόλη στη νοτιοανατολική Ουκρανία που βομβαρδίζεται από τον ρωσικό στρατό, και ζήτησε «το τέλος της πολιορκίας και την πρόσβαση στην ανθρωπισιτκή βοήθεια».

Κατά τη διάρκεια της νέας τηλεφωνικής συνομιλίας μεταξύ των δύο προέδρων που διήρκεσε 1 ώρα και 10 λεπτά, ο Μακρόν «ζήτησε και πάλι την άμεση τήρηση της εκεχειρίας» στην Ουκρανία, ανέφερε η γαλλική προεδρία.

