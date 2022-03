Κόσμος

Ουκρανία - Κίεβο: νέο φονικό χτύπημα σε σπίτια (εικόνες)

Συνεχίζεται το σφυροκόπημα της ουκρανικής πρωτεύουσας. Νεκροί απο πλήγματα και σε άλλες πόλεις. Οι ρωσικές δυνάμεις εξαπέλυσαν πυραυλική επίθεση και στο αεροδρόμιο της πόλης Λβιλ.

Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και τέσσερις τραυματίστηκαν όταν θραύσματα ρωσικού πυραύλου έπεσαν σε κτήριο κατοικιών στο βόρειο τμήμα του Κιέβου σήμερα το πρωί, ανακοίνωσε η υπηρεσία αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων, καθώς συνεχίζεται η ρωσική επίθεση σε πόλεις της Ουκρανίας.

Η υπηρεσία επεσήμανε σε ανακοίνωσή της ότι 12 άνθρωποι διασώθηκαν και 98 απομακρύνθηκαν από το πενταώροφο κτήριο.

Νωρίτερα αυτόπτης μάρτυρας είχε δηλώσει στο Reuters ότι μια έκρηξη ακούστηκε στο βόρειο τμήμα του Κιέβου σήμερα το πρωί και στη συνέχεια υψώθηκε καπνός στον ουρανό.





Νωρίς το πρωί της Παρασκευής, ρωσικές δυνάμεις εξαπέλυσαν πυραυλική επίθεση σε εγκαταστάσεις του αεροδρομίου της πόλης Λβιλ, της δεύτερης μεγαλύτερης πόλης της Ουκρανίας.

Η Ρωσία δημιούργησε ζώνη απαγόρευσης πτήσεων πάνω από το Ντονμπάς

Η Ρωσία έχει δημιουργήσει ζώνη απαγόρευσης πτήσεων πάνω από την περιοχή Ντονμπάς στην ανατολική Ουκρανία, δήλωσε αξιωματούχος της αυτοανακηρυχθείσας Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντοντέτσκ, όπως μετέδωσε σήμερα το πρακτορείο Interfax.

Ουκρανία: Τουλάχιστον 3 νεκροί σε βομβαρδισμούς στο Χάρκοβο και το Κραματόρσκ

Η υπηρεσία αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων της Ουκρανίας ανακοίνωσε ότι ένα πολυώροφο κτήριο στο Χάρκοβο έγινε στόχος βομβαρδισμών σήμερα το πρωί, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένας άνθρωπος, 11 ακόμη να τραυματιστούν και ένας ακόμη να εγκλωβιστεί στα ερείπια.

Βομβαρδισμοί σημειώθηκαν και στην πόλη Κραματόρσκ, με τον κυβερνήτη της πόλης Πάβλο Κιριλένκο να αναφέρει σε ανάρτησή του στο διαδίκτυο ότι τουλάχιστον δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι έξι τραυματίστηκαν.

Μαριούπολη: Οι αυτονομιστές αντάρτες «σφίγγουν τον κλοιό»

Οι αυτονομιστές αντάρτες στην ανατολική Ουκρανία "σφίγγουν τον κλοιό" γύρω από τη Μαριούπολη με τη βοήθεια των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων, ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας, όπως μετέδωσε το πρακτορείο RIA Novosti.

Το υπουργείο πρόσθεσε ότι συγκρούσεις μαίνονται στο κέντρο της πόλης-λιμάνι που βρίσκεται στην Αζοφική θάλασσα.

«Στην Μαριούπολη οι μονάδες της (αυτοανακηρυχθείσας) Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντονέτσκ, με τη στήριξη των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων, σφίγγουν τον κλοιό και μάχονται εναντίον των εθνικιστών στο κέντρο της πόλης», επισήμανε ο Ιγκόρ Κονασένκοφ εκπρόσωπος του υπουργείου Άμυνας.

Παράλληλα ο Κονασένκοφ υποστήριξε ότι οι αυτονομιστές αντάρτες «έχουν απελευθερώσει περισσότερο από το 90% του εδάφους της Λαϊκής Δημοκρατίας του Λουχάνσκ».

