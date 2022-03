Κοινωνία

Τροχαίο: Νεκρός 17χρονος οδηγός μηχανής (σκληρές εικόνες)

Ανείπωτη τραγωδία με θύμα τον νεαρό, ο οποίος υπέκυψε στα τραύματα του, λίγες ώρες μετά από την σύγκρουση της μηχανής του με ένα αυτοκίνητο.

Δεν έχει τέλος η θυσία στον «Μολώχ της ασφάλτου», αφού μετά από το θανατηφόρο τροχαίο με θύματα έναν άνδρα και μια γυναίκα, τα ξημερώματα, έγινε γνωστό ότι υπέκυψε στα τραύματα του, ένας 17χρονος οδηγός μηχανής, που είχε εμπλακεί σε τροχαίο με αυτοκίνητο την Τετάρτη.

Ο 17χρονος Sajjad από το Μπαγκλαντές, ενεπλάκη σε τροχαίο, νωρίς το βράδυ της Τετάρτης, στο κέντρο της Αθήνας.

Ο νεκρός έφηβος οδηγούσε μηχανή και τραυματίστηκε σοβαρά, σύμφωνα με το athensbd24.com, όπου δημοσιεύτηκαν και οι σχετικές φωτογραφίες, όταν το μηχανάκι του συγκρούστηκε με αυτοκίνητο, που εκινείτο στην αντίθετη κατεύθυνση και φαίνεται πως ξαφνικά, όπως αναφέρει ο ιστότοπος, άλλαξε πορεία.

Ο 17χρονος μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», ωστόσο λίγες ώρες αργότερα υπέκυψε στα τραύματα του.

Οι γονείς του είναι από το Μπαγκλαντές, ενώ ο άτυχος έφηβος φέρεται να είχε γεννηθεί στην Ελλάδα.

