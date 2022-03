Πολιτική

Κηδεία Έλσας Παπαδημητρίου: Θλίψη στο τελευταίο “αντίο” (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το παρών έδωσαν εκατοντάδες φίλοι, συνεργάτες, αυτοδιοικητικοί και εκπρόσωποι του πολιτικού κόσμου της χώρας, που γνώρισαν, συνεργάστηκαν και εκτίμησαν στην μακρόχρονη πολιτικής της πορεία την προσωπικότητα της Έλσας Παπαδημητρίου.





Η Έλσα Παπαδημητρίου γεννήθηκε στο Ναύπλιο το 1942. Σε ένα ταξίδι ζωής 80 ετών κατάφερε να κερδίσει την εκτίμηση και το σεβασμό με τη στάση και την εντιμότητά της. Στην κηδεία της, βρέθηκαν το μεσημέρι ορισμένοι από εκείνους που την έζησαν και συνεργάστηκαν μαζί της για χρόνια. Ανάμεσά τους, ο Υπουργός Εργασίας Κωστής Χατζηδάκης, που εκφώνησε και τον επικήδειο.

Μέσα σε κλίμα βαθιάς θλίψης τελέστηκε στις 15.00 το μεσημέρι του Σαββάτου στον Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Γεωργίου στο Ναύπλιο η εξόδιος ακολουθία της πρώην βουλευτού Αργολίδας Έλσας Παπαδημητρίου. Την εξόδιο ακολουθία τέλεσε ο Μητροπολίτης Αργολίδας Νεκτάριος, μέσα σε κλίμα έντονης συγκίνησης, παρουσία της οικογενείας, συγγενών και πλήθους κόσμου που συνέρρευσε για να αποχαιρετίσει την Έλσα Παπαδημητρίου στο τελευταίο της ταξίδι.

Το παρών έδωσαν εκατοντάδες φίλοι, συνεργάτες, αυτοδιοικητικοί και εκπρόσωποι του πολιτικού κόσμου της χώρας, που γνώρισαν, συνεργάστηκαν και εκτίμησαν στην μακρόχρονη πολιτικής της πορεία την προσωπικότητα της Έλσας Παπαδημητρίου.

Τον επικήδειο εκφώνησε ο Υπουργός Εργασίας Κωστής Χατζηδάκης εκπροσωπώντας και το κόμμα της Νέα Δημοκρατίας, ενώ παρευρέθηκε και ο Δήμαρχος Αθηναίων Κώστας Μπακογιάννης. Ο ενταφιασμός της σορού έγινε στο κοιμητήριο Ναυπλίου σε οικογενειακό τάφο.

Η Έλσα Παπαδημητρίου που καταγόταν από το Ναύπλιο απέκτησε μία κόρη από τον γάμο της με τον Σπυρίδωνα Κατσώτα και είχε δύο εγγονές.

πηγή: argolikeseidhseis.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός: 19705 νέα κρούσματα το Σάββατο

Φωτιά στη Σύρο (εικόνες)

Εαρινή ισημερία – άνοιξη: Πότε ξεκινάει στην Ελλάδα