Πολιτική

Πέθανε η Έλσα Παπαδημητρίου

Θλίψη σε συγγενείς, φίλους και πολιτικούς συνοδοιπόρους από το άγγελμα του χαμού της Έλσας Παπαδημητρίου

Πέθανε η πρώην βουλευτής Αργολίδας, Ελσα Παπαδημητρίου.

Η Έλσα Παπαδημητρίου γεννήθηκε στο Ναύπλιο. Σπούδασε Αρχιτεκτονική στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνίο και στην Αρχιτεκτονική Σχολή του Πανεπιστημίου Berkeley των ΗΠΑ. την περίοδο 1968-1970, εργάστηκε ως επιμελήτρια του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου.

Από το 1990 έως το 1992 διετέλεσε Γενική Γραμματέας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Το διάστημα 1992-1993 υπήρξε Γενική Γραμματέας του ΥΠΕΧΩΔΕ.

Είναι συνιδρύτρια της Διακοινοβουλευτικής Πρωτοβουλίας Ελλάδας - Τουρκίας.

Εξελέγη βουλευτής Αργολίδας με τη ΝΔ στις εκλογές του 1993, και επανεξελέγη στις εκλογές του 1996, του 2000, του 2004, του 2007 και του 2009.

Ετέθη εκτός Κοινοβουλευτικής Ομάδας το 2011.

Η κηδεία της θα γίνει στο Ναύπλιο.

Την θλίψη του για την απώλεια μιας «ακριβής προσωπικής φίλης του», εξέφρασε ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Σε δήλωσή του ο δήμαρχος Ναυπλιέων Δημήτρης Κωστούρος ανέφερε: «Με αίσθημα θλίψης και οδύνης έμαθα για το δυσάρεστο νέο της απώλειας της φίλης και συντοπίτισσας Βουλευτού Έλσας Παπαδημητρίου.

Η Έλσα για εμάς που είχαμε την τιμή να την γνωρίζουμε και να συναναστραφούμε μαζί της θα αποτελεί ένα ζωντανό παράδειγμα ήθους , αγωνιστικότητας, προσωπικής και πολιτικής προσφοράς στον τόπος μας με πίστη στα κοινοβουλευτικά ιδεώδη και στις ευρωπαϊκές αξίες.

Τα βαθιά και ειλικρινή μου συλλυπητήρια στους οικείους της. Καλό παράδεισο Έλσα».





