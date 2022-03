Αθλητικά

Βόλος - Αστέρας: Οι Αρκάδες καθάρισαν νωρίς και πήραν... κεφάλι στα play out

Στην πρεμιέρα των πλέι άουτ στη Super League ο Αστέρας πέρασε με άνεση από την έδρα του Βόλου καθαρίζοντας το ματς από το πρώτο ημίχρονο!

Για 14ο σερί ματς ο Αστέρας Τρίπολης συνεχίζει ν΄ αγνοεί την ισοπαλία (τελευταίο ήταν το 0-0 της 11ης Δεκεμβρίου με την ΑΕΚ στην πρωτεύουσα της Αρκαδίας). Στην πρεμιέρα των play out, η ομάδα του Μίλαν Ράσταβατς έφυγε νικήτρια από το Πανθεσσαλικό με 2-0 επί του Βόλου και σε συνδυασμό με την ήττα του ΟΦΗ από τον Ιωνικό πέρασε στην κορυφή της ειδικής βαθμολογίας του μίνι πρωταθλήματος.

Οι φιλοξενούμενοι έβαλαν τις βάσεις για το "τρίποντο" από το πρώτο 25λεπτο, αιφνιδιάζοντας πλήρως τον αντίπαλό τους, που έμεινε χωρίς νίκη για 6ο σερί ματς, ενώ μετά τη σημερινή του ήττα πολύ δύσκολα θα μπορέσει να επαναλάβει το περσινό του κατόρθωμα, όταν είχε τερματίσει πρώτος στα play out (απέχει 8 βαθμούς από τον πρωτοπόρο Αστέρα).

Νωρίς-νωρίς στο ματς οι Αρκάδες προηγήθηκαν με τον Σίτο (15΄), ο οποίος από πολύ κοντά μετά από το κόρνερ του Κρεσπί και την κεφαλιά-πάσα στο πρώτο δοκάρι, έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα (0-1). Η φάση ελέγχθηκε από το VAR για πιθανή παράβαση οφσάιντ, ωστόσο, δεν διπαιστώθηκε κάτι τέτοιο.

Τρία λεπτά μετά και συγκεκριμένα στο 18΄ η ομάδα του Μίλαν Ράσταβατς πέτυχε και δεύτερο γκολ, με τον Κρεσπί, ωστόσο, αυτή την φορά ο σκόρερ ήταν εκτεθειμένος μετά την υπόδειξη του VAR κι έτσι δεν έγινε το 0-2.

Ο Αστέρας συνέχισε να κυριαρχεί στο γήπεδο και στο 25΄ ήρθε το δεύτερο γκολ των φιλοξενούμενων. Ο Ριέρα τροφοδότησε τον Κρεσπί, ο οποίος αφού απέφυγε τον Ρίνερ μπήκε στην περιοχή και νίκησε τον Κλέιμαν (0-2). Και η φάση αυτή εξετάστηκε από το VAR, χωρίς να βρεθεί παράβαση.

Παρά τις τρεις αλλαγές που έκανε ο Κώστας Μπράτσος στο ξεκίνημα του β΄ μέρους, εμφανώς απογοητευμένος από την εικόνα της ομάδας του, η ομάδα που "άγγιξε" το γκολ ήταν ο Αστέρας. Στο 59΄ ο Σίτο βρήκε λίγο κενό χώρο και έκανε το σουτ, με την μπάλα να σταματά στο αριστερό δοκάρι του Κλέιμαν.

Η πρώτη φάση στο ματς που απείλησαν οι γηπεδούχοι σημειώθηκε στο 64΄. Ο Φαν Βέερτ πρόλαβε τον Παπαδόπουλο στην έξοδο, αλλά η προβολή του έφυγε άουτ.

Διαιτητής: Βασίλης Φωτιάς

Κίτρινες: Σοάρες, Μπαριέντος, Ρεγκατέν - Τασουλής, Ριέρα, Σίτο

Οι ενδεκάδες:

ΒΟΛΟΣ (Κώστας Μπράτσος): Κλέιμαν, Άλχο, Ρίνερ (46΄ Ρομέρο), Γκιουλέν, Φεράρι, Σοάρες (72΄ Μπαρτόλο), Μπαριέντος (87΄ Ροσέρο), Φερνάντες, Οροζ (46΄ Νίνης), Κορέα (46΄ Ρεγκατέν), Φαν Βέερτ

ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ (Μίλαν Ράσταβατς): Ν. Παπαδόπουλος, Καρμόνα (67΄ Γκαρσία), Αντζουλάς, Πίτσου, Τασουλής (90΄+2 Παπαδόπουλος), Βαλιέντε, Σανταφέ (67΄ Κανελλόπουλος), Σίτο, Ριέρα (90΄+2 Μιχόπουλος), Κρέσπι (83΄ Σονί), Μπενίτο