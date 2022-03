Κοινωνία

ΕΛΑΣ - Εγκληματικότητα: Νέα “σκούπα” με προσαγωγές και συλλήψεις στην Αθήνα

Νέες επιχειρήσεις της ΕΛ.ΑΣ για την πάταξη του οργανωμένου εγκλήματος σε σταθμό Λαρίσης και πλατεία Αττικής. Ο συνολικός απολογισμός των επιχειρήσεων της ΕΛΑΣ.

Με αμείωτο ρυθμό συνεχίζονται οι αιφνιδιαστικές επιχειρήσεις της Ελληνικής Αστυνομίας για την πάταξη του οργανωμένου εγκλήματος, στο πλαίσιο της νέας στρατηγικής που ζήτησε να εφαρμοστεί ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Τάκης Θεοδωρικάκος.

Οι επιχειρήσεις της ΕΛ.ΑΣ, μετά από αυτές σε Ομόνοια, πλατεία Βικτωρίας και Μοναστηράκι, συνεχίστηκαν σήμερα, Σάββατο 19 Μαρτίου, στον σταθμό Λαρίσης και την πλατεία Αττικής, με τη συμμετοχή 70 αστυνομικών από διάφορες Υπηρεσίες.

Σύμφωνα με το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, κατά την διάρκεια των 260 ελέγχων που διενεργήθηκαν, η Αστυνομία προχώρησε σε 2 συλλήψεις για ναρκωτικά και σε 49 προσαγωγές παράνομων αλλοδαπών.

«Η νέα στρατηγική της Ελληνικής Αστυνομίας που βασίζεται στις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές φέρνει σημαντικά αποτελέσματα τις πρώτες ημέρες των επιχειρήσεων σε κεντρικά σημεία της Αθήνας. Με τη συμμετοχή δυνάμεων από το σύνολο της Αστυνομίας και με όπλο τον αιφνιδιασμό δίνουμε ένα ισχυρό χτύπημα στην εγκληματικότητα. Οι επιχειρήσεις της ΕΛ.ΑΣ είναι διαρκείς και θα επεκταθούν και σε άλλες περιοχές του λεκανοπεδίου» τονίζει ο κ. Θεοδωρικάκος.

Ο συνολικός απολογισμός των επιχειρήσεων της ΕΛΑΣ έχει ως εξής:

Συμμετείχαν 600 αστυνομικοί, από Διεύθυνση Αλλοδαπών Αττικής, Διεύθυνση Αστυνομίας Αθηνών / Υποδιεύθυνση Περιπολιών, Διεύθυνση Ασφάλειας Αττικής / Ο.Π.Κ.Ε., ΔΡΑΣΗ, Διεύθυνση 'Αμεσης Δράσης Αττικής / ΔΙ.ΑΣ, Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής, Διεύθυνση Αστυνομικών Επιχειρήσεων Αττικής, και Υπηρεσία Εναέριων Μέσων Σωμάτων Ασφαλείας με τη συνδρομή της Διεύθυνσης Μεταγωγών Δικαστηρίων Αττικής).

Συνολικά πραγματοποιήθηκαν 1.475 έλεγχοι, από τους οποίους προέκυψαν:

361 προσαγωγές παράνομων μεταναστών, αλλοδαπών που στερούνταν τα απαραίτητα έγγραφα και οδηγήθηκαν στο ΠΡΟ.ΚΕ.ΚΑ. Αμυγδαλέζας.

14 συλλήψεις ατόμων για ναρκωτικά, ενώ σε μία περίπτωση εντοπίστηκαν 23 γραμμάρια ηρωϊνης.

9 συλλήψεις ατόμων για παρεμπόριο.

2 συλλήψεις για κατοχή πλαστών εγγράφων.

1 σύλληψη φυγόδικου, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε καταδικαστική απόφαση.

10 παραβάσεις διενέργειας επιβατικής μεταφοράς με κόμιστρο - λαθραία ταξί.

76 έλεγχοι σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, όπου συνολικά βεβαιώθηκαν 10 παραβάσεις.

3 κατασχέσεις προϊόντων από παράνομους πάγκους.

14 άτομα προσήχθησαν και σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για παρακώλυση συγκοινωνιών και απείθεια.