Κόσμος

Μπόρις Τζόνσον: Συνέκρινε το Brexit με την αντίσταση των Ουκρανών

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Μπόρις Τζόνσον δήλωσε, παρουσία του πρεσβευτή της Ουκρανίας κατά την διάρκεια συνεδρίου του Συντηρητικού Κόμματος ότι είναι το ένστικτο του βρετανικού λαού, όπως και των Ουκρανών, να επιλέγουν κάθε φορά την ελευθερία.







Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Μπόρις Τζόνσον δήλωσε σήμερα ότι το Brexit δείχνει ότι ο βρετανικός λαός αγαπά την ελευθερία με τον ίδιο τρόπο που οι Ουκρανοί μάχονται κατά της ρωσικής εισβολής, σχόλια που χαρακτηρίσθηκαν κακόγουστα από αντιπολίτευση και πολιτικούς σχολιαστές.

Ο Μπόρις Τζόνσον δήλωσε, παρουσία του πρεσβευτή της Ουκρανίας κατά την διάρκεια συνεδρίου του Συντηρητικού Κόμματος ότι είναι το ένστικτο του βρετανικού λαού, όπως και των Ουκρανών, να επιλέγουν κάθε φορά την ελευθερία.

«Πρόκειται για τελείως διεστραμμένο επιχείρημα», δήλωσε ο βουλευτής του Εργατικού Κόμματος Κρις Μπράιαντ. «Η Ουκρανία θέλει να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ενωση. Οι λαοί της Γαλλίας και της Ισπανίας είναι επίσης ελεύθεροι».

Ειδήσεις σήμερα:

Έβρος: Προσπάθησε να περάσει στην Ελλάδα με όπλα και ναρκωτικά

Κορονοϊός: 19705 νέα κρούσματα το Σάββατο

Λαμία: Ανήλικοι ακινητοποίησαν και έκλεψαν ηλικιωμένο