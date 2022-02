Οικονομία

Η Βρετανία μπέρδεψε τις ρωσικές τράπεζες στις οποίες επέβαλε κυρώσεις

Η λάθος διεύθυνση στις κυρώσεις κατά των ρωσικών τραπεζών και το μπέρδεμα με την Κεντρική Τράπεζα της Ρωσίας.



Η βρετανική κυβέρνηση μπέρδεψε τη διεύθυνση της Κεντρικής Τράπεζας της Ρωσίας με εκείνη μιας ιδιωτικής τράπεζας που διατηρεί στενούς δεσμούς με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, όταν ο πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον ανακοίνωσε τις κυρώσεις που επιβάλλει σε βάρος της Μόσχας.

Ο Τζόνσον επέβαλε κρυώσεις σε πέντε ιδιωτικές τράπεζες, μεταξύ των οποίων είναι και η Bank Rossiya. Το Λονδίνο υποστηρίζει ότι «ανήκει σε Ρώσους δισεκατομμυριούχους» που έχουν «απευθείας δεσμούς» με τον Πούτιν. Στον κατάλογο των κυρώσεων όμως δεν περιλαμβάνεται, τουλάχιστον προς το παρόν, η Κεντρική Τράπεζα της Ρωσίας.

Κατά λάθος, η βρετανική κυβέρνηση ανέφερε ότι οι κυρώσεις αφορούν την Bank Rossiya που βρίσκεται στην «οδό Νεγκλινάγια 12, στη Μόσχα, 107016, Ρωσία». Μόνο που αυτή είναι η διεύθυνση της Κεντρικής Τράπεζας, η οποία αποκαλείται επίσης Bank Rossiya.

Η ιδιωτική Bank Rossiya βρίσκεται στην Αγία Πετρούπολη. Η Κεντρική Τράπεζα της Ρωσίας (και της πρώην ΕΣΣΔ) στεγάζεται στην οδό Νεγκλινάγια εδώ και τουλάχιστον έναν αιώνα.

Δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι οι κυρώσεις αφορούν την Κεντρική Τράπεζα της Ρωσίας. Το Φόρεϊν Όφις δεν απάντησε σε ένα αίτημα να σχολιάσει το μπέρδεμα αυτό.

