Super League - play off: “ντέρμπι δικεφάλων” την Κυριακή

Αναλυτικά το πρόγραμμα της δεύτερης αγωνιστικής των πλέι οφ του πρωταθλήματος.

Το ντέρμπι «Δικεφάλων», που θα διεξαχθεί το βράδυ της Κυριακής (20/3) στο Ολυμπιακό Στάδιο (19:30), δεσπόζει από το πρόγραμμα της 2ης αγωνιστικής των PlayOff του πρωταθλήματος της SuperLeague.

Με την αύρα του… Γκρεγκόρζ Κριχόβιακ αλλά και της ισοπαλίας που απέσπασε στη Λεωφόρο στην πρεμιέρα του μίνι πρωταθλήματος, η ΑΕΚ θα επιδιώξει να σπάσει το αρνητικό σερί που έχει τα τελευταία χρόνια κόντρα στον ΠΑΟΚ.

Οι «ασπρόμαυροι», ωστόσο, έχουν την ψυχολογία στα ύψη έπειτα από την πανηγυρική πρόκρισή τους στα προημιτελικά του Conference League. Αν η ΑΕΚ πάρει το «τρίποντο» απέναντι στους Θεσσαλονικείς, θα διατηρηθεί στην τρίτη θέση, που δίνει εισιτήριο για το β’ προκριματικό γύρο του Conference League, θα μειώσει την απόσταση από τη δεύτερη και, πιθανόν, να αποσπαστεί ακόμα περισσότερο από τους Άρη και Παναθηναϊκό που λίγο νωρίτερα κοντράρονται στο «Κλεάνθης Βικελίδης» (19:00).

Παιχνίδι που είναι κομβικής σημασίας για τη συνέχεια των Play Off και την προσπάθεια των δυο ομάδων να πάρουν ένα ευρωπαϊκό εισιτήριο. Οι «πράσινοι», βέβαια, έχουν και το… αποκούμπι του Κυπέλλου, όπου στα ημιτελικά θα τεθούν αντιμέτωποι με τη Λαμία. Οι «κίτρινοι», έπειτα από την πρώτη ήττα τους με τον Χερμάν Μπούργος στον πάγκο τους, ευελπιστούν να επιστρέψουν στα νικηφόρα αποτελέσματα, κάτι που έκαναν σε όλα τα εντός έδρας ματς με το «Big-4» στην κανονική διάρκεια.

Στους «Ζωσιμάδες» (15:30), στο πρώτο χρονικά παιχνίδι της 2ης αγωνιστικής, ο ΠΑΣ Γιάννινα θα επιδιώξει να πάρει ένα θετικό αποτέλεσμα απέναντι στον πρωτοπόρο και, σχεδόν βέβαιο, πρωταθλητή. Δίχως άγχος ο «Άγιαξ της Ηπείρου», που έχει ήδη πετύχει το στόχο του, με τους «ερυθρόλευκους» να φιλοδοξούν να κατακτήσουν και μαθηματικά όσο πιο γρήγορα γίνεται τον τίτλο ώστε να αφοσιωθούν στη συνέχεια στο διπλό ημιτελικό του Κυπέλλου Ελλάδας κόντρα στον ΠΑΟΚ.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της 2ης αγωνιστικής των Play Off του πρωταθλήματος της Super League:

Κυριακή 20 Μαρτίου 2022

15:30: ΠΑΣ Γιάννινα - Ολυμπιακός (Εθνικό Στάδιο Ιωαννίνων «Οι Ζωσιμάδες»)

19:00: Άρης - Παναθηναϊκός (Γήπεδο «Κλεάνθης Βικελίδης»)

19:30: ΑΕΚ - ΠΑΟΚ (ΟΑΚΑ)





