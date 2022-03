Πολιτική

Νίκος Ανδρουλάκης: Μαζί κάνουμε την κοινωνία πρωταγωνιστή - Μαζί θα νικήσουμε

Το εναρκτήριο λάκτισμα για την αυτοοργάνωση και αναγέννηση του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής και τα πολιτικά προτάγματα της σοσιαλδημοκρατίας έδωσε ο πρόεδρος του Κινήματος, Νίκος Ανδρουλάκης.

Μιλώντας στην συνεδρίαση της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής σημείωσε ότι “αυτή η παράταξη με όλους μαζί θα ξαναγίνει πρωταγωνιστής και αυτό είναι εθνικό καθήκον. Να αγωνιστούμε με όλες μας τις δυνάμεις να ανατρέψουμε το σημερινό πολιτικό συσχετισμό, που διχάζει και καθηλώνει την ελληνική κοινωνία. (…) Μαζί ανατρέπουμε κατεστημένα. Μαζί δίνουμε την ελπίδα. Μαζί κάνουμε την κοινωνία πρωταγωνιστή. Μαζί θα νικήσουμε.”

Ανακοίνωσε ότι στις 8 Μαΐου θα διεξαχθούν οι εκλογές για την ανάδειξη των τοπικών οργανώσεων και των αντιπροσώπων στο συνέδριο, το οποίο προσδιορίστηκε για το τριήμερο 20-22 Μαΐου. “Το δικό μας υπόδειγμα είναι μία απάντηση στην αρχηγική λειτουργία της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ. Καλώντας όλους τους Έλληνες Δημοκράτες που έχουμε κοινές αγωνίες για το μέλλον της πατρίδας μας, ξεκινάμε μία νέα πορεία. Γειτονιά γειτονιά συγκροτούμε από σήμερα το κίνημα μας. Η μάχη δεν θα γίνει στα τηλεπαράθυρα αλλά στην καρδιά της κοινωνίας,” είπε χαρακτηριστικά ο κ. Ανδρουλάκης.

Την ανάγκη να ληφθούν άμεσα μέτρα τώρα, για να ανακουφιστούν καταναλωτές και επιχειρήσεις από το ράλι των τιμών στην ενέργεια, επισήμανε ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής, επικρίνοντας την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ότι προχώρησε σε μία άναρχη απολιγνιτοποίηση, χωρίς σχέδιο για τις τοπικές κοινωνίες και αντί να αντικατασταθεί το ρυπογόνο καύσιμο με ΑΠΕ, “είμαστε η μόνη χώρα της Ε.Ε., που τη στιγμή της κλιμάκωσης της ενεργειακής κρίσης, έχουμε αυξήσει κατά 25% της συμμετοχής του φυσικού αερίου στην παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος. Είτε η ενεργειακή μετάβαση θα γίνει με κοινωνικά δίκαιο τρόπο ή δε θα γίνει καθόλου. Όσο πιο γρήγορα πάμε σε ΑΠΕ, τόσο πιο ενεργειακά ανεξάρτητοι και ανθεκτικοί θα είμαστε απέναντι στις διεθνείς κρίσεις.” ανέφερε ο κ. Ανδρουλάκης.

“Η ΝΔ, μας λέει ότι δεν έχει άλλα δημοσιονομικά περιθώρια για να στηρίξει την κοινωνία και την οικονομία. Τώρα θυμήθηκε ο κ. Μητσοτάκης το υψηλό δημόσιο χρέος; Τα επιδόματα που ανακοίνωσαν, όσο χρήσιμα και εάν είναι, δεν προστατεύουν αποτελεσματικά τους πιο ευάλωτους συμπολίτες μας και τις επιχειρήσεις,” σημείωσε ο κ. Ανδρουλάκης συμπληρώνοντας ότι “ζητάμε εδώ και τώρα: πλαφόν στην ρήτρα αναπροσαρμογής, φορολόγηση των υπερκερδών των ηλεκτροπαραγωγών, μείωση του ΦΠΑ σε βασικά καταναλωτικά αγαθά, μείωση του ΕΦΚ στα καύσιμα, αύξηση του κατώτατου μισθού ένα νέο ΕΚΑΣ για τους χαμηλοσυνταξιούχους.”

Αναφερόμενος στην εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής, επισήμανε την αποφασιστική στάση του Κινήματος κατά της επιθετικής αυτής ενέργειας, σημειώνοντας ότι “η σωστή μεριά της ιστορίας δεν καθορίζεται με γεωγραφικούς όρους, αλλά βάσει του σεβασμού του διεθνούς δικαίου που διέπει τις σχέσεις ειρήνης και ευημερίας μεταξύ των κρατών.”

Επανέλαβε τη θέση του για Κοινή Ευρωπαϊκή Εξωτερική Πολιτική και Άμυνα, μία κοινή αμυντική πολιτική που θα περιλαμβάνει: τη δημιουργία μίας Ευρωπαϊκής στρατιωτικής αποτρεπτικής δύναμης έτοιμης να παρέμβει όποτε και αν χρειαστεί και κοινή πολιτική στις εξαγωγές όπλων ώστε να επιβληθεί εμπάργκο όπλων στην Τουρκία όπως έχει ήδη ψηφίσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μετά από πρωτοβουλία του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής. “Θα μας επιτρέψει σαν χώρα να μειώσουμε τις αμυντικές μας δαπάνες, ώστε να μην είμαστε οι πρώτοι σε αναλογία επί του ποσοστού του ΑΕΠ και να κατευθύνουμε τα χρήματα προς υγεία και παιδεία,” πρόσθεσε ο Νίκος Ανδρουλάκης.

“Δεν μιλάμε για την επιστροφή του μιλιταρισμού και ενός ιμπεριαλιστικού παρελθόντος. Όμως, για να διαφυλάξουμε τις αξίες μας την εδαφική μας ακεραιότητα και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, πρέπει να έχουμε κοινά εργαλεία αποτροπής και άμυνας. Να συμφωνήσουμε ότι στο μέλλον, όποια χώρα, όποιο αυταρχικό καθεστώς επιβουλεύεται ευρωπαϊκό έδαφος, θα υφίσταται τις ίδιες κυρώσεις που υπέστη η ρωσική οικονομία,” υπογράμμισε ο κ. Ανδρουλάκης.

Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής, ανακοίνωσε ότι επικεφαλής του In Social αναλαμβάνει ο πρώην Υπουργός, Νίκος Χριστοδουλάκης. Σύμβουλος σε θέματα οικονομικής πολιτικής της Κοινοβουλευτικής Ομάδας ορίζεται ο οικονομολόγος Ηλίας Κικίλιας.

Ο κ. Ανδρουλάκης έδωσε έμφαση στο εγχείρημα της αυτοοργάνωσης αλλά και της πλατφόρμας του ψηφιακού κόμματος που εγκαινιάζεται ανατρέποντας τα δεδομένα των κομμάτων στη χώρα μας. “Η αυτοοργάνωση αγκαλιάζει κινήματα, πρωτοβουλίες σε όλες τις θεματικές της πολιτικής δράσης. Θα είναι το πεδίο σύνθεσης ενός σύγχρονου προοδευτικού μετώπου απέναντι σε κατεστημένα που κρατούν πίσω τη χώρα, υπονομεύοντας την προοπτική των επόμενων γενεών. (…) Εγκαινιάζουμε το Ψηφιακό Κόμμα. Ένας τόπος διαλόγου, ένας τόπος συναπόφασης για μεγάλα ζητήματα που οφείλουμε να ακούμε τη φωνή και τη βούληση όλων των κοινωνικών δυνάμεων της παράταξης,” επισήμανε ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης.

