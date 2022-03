Κοινωνία

Κακοκαιρία: Τι θα γίνει τη Δευτέρα με τα σχολεία στην Αττική

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πως θα λειτουργήσουν τη Δευτέρα τα σχολεία της Δευτεροβάθμιας και Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Αττική





Με αφορμή την κακοκαιρία και σχετικά ερωτήματα για τη δια ζώσης λειτουργία των σχολείων αύριο Δευτέρα 21 Μαρτίου επισημαίνεται ότι:

Τα σχολεία της Δευτεροβάθμιας και Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Αττική θα λειτουργήσουν κανονικά καθώς σύμφωνα με τις μετεωρολογικές προβλέψεις δεν συντρέχει λόγος να ληφθούν ειδικά μέτρα για μη πραγματοποίηση των δια ζώσης μαθημάτων.

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί επιδείνωση των καιρικών φαινομένων αυτό θα εκτιμηθεί και θα υπάρξει νεότερη ανακοίνωση. Να σημειωθεί ότι η λειτουργία ή μη των βρεφονηπιακών σταθμών, αποτελεί ευθύνη των δήμων οι οποίοι και είναι αρμόδιοι να ενημερώσουν τους ενδιαφερόμενους.

Ειδήσεις σήμερα:

ΜotoGP - Μάρκεθ: Ατύχημα - σοκ στο Grand Prix της Ινδονησίας (βίντεο)

Εύελπις γιος αποδίδει τιμές στον Αντιστράτηγο πατέρα του (εικόνες)

Κακοκαιρία: Έκτακτο δελτίο ΕΜΥ για επιδείνωση