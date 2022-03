Αθλητικά

ΑΕΚ – ΠΑΟΚ: Ασπρόμαυρο… το ντέρμπι των “Δικεφάλων”

Ο ΠΑΟΚ πέρασε νικηφόρα από το ΟΑΚΑ και πλέον η ΑΕΚ θα πρέπει να ανησυχεί πολύ για το ευρωπαϊκό εισιτήριο.

Σε δευτερό... σπίτι του έχει μετατρέψει ο ΠΑΟΚ το ΟΑΚΑ, που νίκησε (και) απόψε την ΑΕΚ 1-0 για τη 2η αγωνιστική των Play Off της Super League. Το γκολ πέτυχε ο Τσόλακ στο 50΄ κι έτσι ο «Δικέφαλος του Βορρά» μείωσε στους 10 βαθμούς τη διαφορά του από τον πρωτοπόρο, Ολυμπιακό. Αντίθετα, η ΑΕΚ παραμένει τρίτη με διαφορά μόλις ενός βαθμού από τον Άρη και τριών από τον Παναθηναϊκό.

Ελάχιστες φάσεις και αργός ρυθμός ήταν τα κύρια χαρακτηριστικά του πρώτου ημιχρόνου, ίσως του χειρότερου των τελευταίων χρόνων σε ντέρμπι «Δικεφάλων». Από τη μία πλευρά η ΑΕΚ ήθελε πάση θυσία να αποφύγει ακόμα μία ήττα κι αυτό την έκανε (ακόμα πιο) επιφυλακτική, από την άλλη ο ΠΑΟΚ έδειχνε να συμβιβάζεται μια χαρά με το αργό τέμπο. Άλλωστε, παρατάχθηκε με επτά αλλαγές σε σχέση με την ενδεκάδα της Γάνδης, που πέτυχε το θρίαμβο της πρόκρισης στους «8» του Conference League.

Η ιδιαιτερότητα, όμως, είναι ότι οι Θεσσαλονικείς έχουν και κάποιες πολύ ποιοτικές επιλογές σε παίκτες που δεν λογίζονται ως αναντικατάστατοι. Για παράδειγμα ο Ρουμάνος Μιτρίτσα, ο οποίος είχε «πληγώσει» την ΑΕΚ και στο πρόσφατο παρελθόν, ήξερε πώς να δημιουργεί προβλήματα στους γηπεδούχους. Αφού... προειδοποίησε μια-δυο φορές, στο 50ο λεπτό πέρασε έξοχη κάθετη στον Τσόλακ ο οποίος έφυγε τετ-α-τετ με τον Στάνκοβιτς και πλάσαρε υποδειγματικά για το 0-1.

Με τη φόρα που έχει πάρει ο ΠΑΟΚ σε Ελλάδα και Ευρώπη, η διαχείριση ενός τέτοιου πλεονεκτήματος ήταν εύκολη. Έτσι, κατάφερνε από τη μία να κρατάει εύκολα τους «κιτρινόμαυρους» μακριά από την περιοχή του Πασχαλάκη, από την άλλη να αναζητά την ευκαιρία να «κλειδώσει» το ματς.

Την είχε και με τον Τσόλακ στο 60΄ και με τον Τσιγγάρα στο 65΄, όμως ο Στάνκοβιτς κράτησε την ΑΕΚ στο παιχνίδι. Συνεπώς η Ένωση εξακολουθούσε να ελπίζει, παρότι ήταν πολύ μέτρια και από το επίπεδο αυτό δεν ξέφυγε ούτε ο Γκρεγκόρζ Κριχόβιακ στο ντεμπούτο του.

Βέβαια, ένας αμυντικός χαφ ποτέ δεν φέρνει την Άνοιξη, όσο σπουδαίος κι αν είναι. Η ΑΕΚ έχει άλλα προβλήματα, πολύ πιο σοβαρά από την προσθήκη νέων παικτών. Ο ενδέκατος συνεχόμενος αγώνας χωρίς νίκη με αντίπαλο το ΠΑΟΚ, αποδεικνύει και την έκταση του προβλήματος...

Διαιτητής: Μπούρχαρν (Δανία)

Κίτρινες: Τσιγγάρας, Ίνγκασον, Λέο Ζαμπά, Λουτσέσκου (προπονητής)

ΑΕΚ (Σωκράτης Οφρυδόπουλος): Στάνκοβιτς, Μισελέν (85΄ Ρότα), Μήτογλου, Τζαβέλλας, Μοχαμάντι, Χατζισαφί, Κριχόβιακ, Μάνταλος (56΄ Γκαρσία), Άμραμπατ, Τσούμπερ (84΄ Ανσαριφάρντ), Αραούχο

ΠΑΟΚ (Μιρτσέα Λουτσέσκου): Πασχαλάκης, Λύρατζης, Ίνγκασον, Βαρέλα, Σίντκλεϊ, Τσιγγάρας, Κούρτιτς, Αντρ. Ζίβκοβιτς, Ζαμπά (76΄ Τέιλορ), Μίτριτσα (67΄ Μπίσεσβαρ), Τσόλακ (85΄ Άκπομ).

