Ουκρανία - σανατόριο Μαριούπολη: Θρίλερ με τα εγκλωβισμένα παιδιά

Παιδιά, τα περισσότερα από τα οποία είναι ορφανά, που ήταν εγκλωβισμένα σε σανατόριο της Μαριούπολης, ουκρανικό λιμάνι που πολιορκείται από τις ρωσικές δυνάμεις, μεταφέρθηκαν σε μία από τις δύο πρωτεύουσες των φιλορώσων αυτονομιστών στην ανατολική Ουκρανία, δήλωσαν σήμερα οικείοι τους στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Συνολικά 19 παιδιά και έφηβοι, ηλικίας από 4 έως 17 ετών, έζησαν για περίπου δύο εβδομάδες στα παγωμένα υπόγεια αυτού του σανατόριου, που ειδικεύεται στη θεραπεία πνευμονικών παθήσεων, ενώ ρωσικοί πύραυλοι έπεσαν όχι μακριά από το κτίριο αυτό.

Κατοικώντας στην περιφέρεια του Ντονέτσκ, σε πόλεις που βρίσκονται όχι μακριά από τη Μαριούπολη (νοτιοανατολικά), τα παιδιά είχαν σταλεί σε αυτό το σανατόριο πριν αρχίσει η ρωσική επίθεση στις 24 Φεβρουαρίου.

Η Όλγα Λοπάτκινα, η κηδεμόνας έξι παιδιών μεταξύ αυτών, είχε ζητήσει την απομάκρυνσή τους από εκεί και τη μεταφορά τους στην Ευρώπη όπου έχει καταφύγει η ίδια αυτή τη στιγμή.

Όμως σήμερα, ένα από αυτά της τηλεφώνησε για να της πει ότι μεταφέρθηκαν στο Ντονέτσκ, την πρωτεύουσα μιας "δημοκρατίας" ανταρτών που επί του παρόντος τελεί υπό ρωσικό έλεγχο, είπε η ίδια, διευκρινίζοντας ότι τα παιδιά έχουν εγκατασταθεί σε ένα νοσοκομείο εκεί.

"Δεν ξέρω πώς να τα πάρω πίσω τώρα", είπε η Λοπάτκινα, προσθέτοντας ότι η συνομιλία ήταν σύντομη και κανένας ενήλικας δεν επικοινώνησε μαζί της για να της ενημερώσει πού μένουν τώρα τα παιδιά.

Ο Αλεξέι Βολοστσούκ, συγγενής ενός υπαλλήλου του σανατόριου που είχε καταφύγει εκεί για κάποιο χρονικό διάστημα προτού μπορέσει να φύγει από τη Μαριούπολη, είπε ότι οι Ρώσοι στρατιώτες εμπόδισαν τη μεταφορά των παιδιών προς τη Ζαπορίζια, πόλη που ελέγχεται από τα ουκρανικά στρατεύματα.

Όπως δήλωσε, ένας τοπικός εκλεγμένος αξιωματούχος μετέβη εκεί για να μεταφέρει τα παιδιά με ασθενοφόρο μέσω ενός ανθρωπιστικού διαδρόμου, αλλά κατά τη διάρκεια επιθεώρησης σε σημείο ελέγχου στο Μπερντιάνσκ, οι Ρώσοι στρατιώτες αποφάσισαν να στείλουν τα παιδιά στο Ντονέτσκ επειδή κατάγονται από αυτήν την περιοχή.

Τα περισσότερα από τα παιδιά προέρχονταν από ορφανοτροφεία που βρίσκονται στην περιφέρεια του Ντονέτσκ, αλλά από το τμήμα της που διέφευγε από τον έλεγχο των αυτονομιστών της "Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντονέτσκ" (DNR).

Το φιλανθρωπικό ίδρυμα για την καταπολέμηση της φυματίωσης, Stop TB, με έδρα τη Γενεύη, εξέφρασε την ανησυχία του για την τύχη αυτών των παιδιών, ενώ η εκτελεστική του διευθύντρια είπε ότι ήταν "σε απόγνωση" βλέποντας τις δυσκολίες της απομάκρυνσής τους από τις εμπόλεμες ζώνες.

