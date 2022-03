Πολιτική

Μητσοτάκης: Πρέπει να συνηθίσουμε να ζούμε με τον κορονοϊό

«Η πανδημία ανέδειξε τα πλεονεκτήματα και τα μειονέκτημα του ΕΣΥ», ανέφερε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός.

«Είμαι ευτυχισμένος για τρεις λόγους: Γιατί είμαι πάλι πίσω στη δουλειά μετά την περιπέτειά μου με τον Covid, και μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι τα εμβόλια είναι αποτελεσματικά και είναι ασφαλή. Έχουμε υποχρέωση να ενισχύσουμε έτι περαιτέρω το Εθνικό Σύστημα Υγείας, να το κάνουμε πιο ανθεκτικό αλλά και να αναβαθμίσουμε την ποιότητα της φροντίδας».

Αυτό ανέφερε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά τον χαιρετισμό του, στα επίσημα εγκαίνια των νέων εγκαταστάσεων του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ποιότητα της Φροντίδας και την Ασφάλεια των Ασθενών, που έχει ιδρύσει στην Αθήνα ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας.

«Η πανδημία ανέδειξε τα πλεονεκτήματα και τα μειονέκτημα του ΕΣΥ. Πρέπει να συνηθίσουμε να ζούμε με τον covid μακροπρόθεσμα. Θέλω να διασφαλίσω πως ανεξαρτήτως που ζει κάποιος στην Ελλάδα θα έχει ποιότητα στις ιατρικές υπηρεσίες. Τα παιδιά και οι έφηβοι είναι οι πλέον ευάλωτοι στην κοινωνία μας, η ψυχική τους υγεία είναι πολύ σημαντική, είναι σημαντικό να τους προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή φροντίδα σε ό,τι αφορά την ψυχική τους υγεία», σημείωσε ο πρωθυπουργός.

