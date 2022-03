Κόσμος

Πόλεμος στην Ουκρανία: “Εξαφανίστηκαν” 5 φορτηγά πλοία γεμάτα σιτάρι

Για τελευταία φορά εθεάθησαν να ρυμουλκούνται από ρωσικά σκάφη σε λιμάνι της Αζοφικής, σύμφωνα με την ειδησεογραφική ιστοσελίδα Ukrainska Pravda.

Πέντε φορτηγά πλοία γεμάτα με σιτάρι έχουν "εξαφανιστεί" από το ουκρανικό λιμάνι της πόλης Μπερντιάνσκ στην Αζοφική Θάλασσα, σύμφωνα με την ειδησειογραφική ιστοσελίδα Ukrainska Pravda.

Τελευταία φορά εθεάθησαν να ρυμουλκούνται από ρωσικά ρυμουλκά και να μεταφέρονται σε άγνωστα σημεία, σύμφωνα με την ιστοσελίδα.

Η είδηση ωστόσο δεν ήταν δυνατό να εξακριβωθεί ανεξάρτητα.

Το Μπερντιάνγκ έχει πέσει στα χέρια των ρωσικών δυνάμεων και δεν απέχει πολύ από την περικυκλωμένη πόλη της Μαριούπολης.

