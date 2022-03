Πολιτισμός

Πέθανε η Ζέζα Ζήκου

Θλίψη στον δημοσιογραφικό κόσμο έχει προκαλέσει η είδηση του θανάτου της Ζέζας Ζήκου.

Πέθανε σήμερα το πρωί η δημοσιογράφος Ζέζα Ζήκου, στο νοσοκομείο όπου νοσηλευόταν, μετά από αιφνίδιο πρόβλημα υγείας.

Η Ζέζα Ζήκου ήταν δημοσιογράφος του οικονομικού ρεπορτάζ και είχε ασχοληθεί με θέματα διεθνούς οικονομίας και διεθνών αγορών.

Η Ζέζα Ζήκου είχε ξεκινήσει την καριέρα της στην «Εξπρές», όπου ασχολήθηκε και με το ναυτιλιακό ρεπορτάζ και στη συνέχεια εργάστηκε για σχεδόν μια εικοσαετία στην Καθημερινή όπου είχε μόνιμη στήλη στο οικονομικό ένθετο.

Τα τελευταία χρόνια αρθρογραφούσε στα «Παραπολιτικά» και την «Εστία».

