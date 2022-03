Κοινωνία

Άγιος Παντελεήμονας: Σκηνές “Άγριας Δύσης” με πυροβολισμούς σε καφέ μπαρ

Στα χέρια της Αστυνομίας ένας 33χρονος για απόπειρα ανθρωποκτονία. Χειροπέδες και σε 2 συνεργούς του. Πανικός με πυροβολισμούς μέσα στο κατάστημα.

Ένας 33χρονος αλλοδαπό συνελήφθη για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος ενός 17χρονου, επίσης αλλοδαπού, μέσα σε καφέ – μπαρ, στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα.

Στο ίδιο κατάστημα συνελήφθησαν ακόμη 2 αλλοδαποί για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, ενώ εντός τους καταστήματος βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, 2 πιστόλια με 13 φυσίγγια, μαχαίρι, 2 σουγιάδες και 3 κάλυκες.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας:

Συνελήφθησαν στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, βραδινές ώρες της 19-3-2022, εντός καταστήματος καφέ-μπαρ στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα, από αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης και της Ο.Π.Κ.Ε., 33χρονος αλλοδαπός για απόπειρα ανθρωποκτονίας, απόπειρα εκβίασης και για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, καθώς και δύο (2) επιπλέον αλλοδαποί 20χρονος και 20χρονη (προσωρινά υπεύθυνη του καταστήματος), για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Λίγο νωρίτερα, ο 33χρονος αλλοδαπός, εντός του ανωτέρω καταστήματος, πυροβόλησε με πιστόλι στον αέρα και στη συνέχεια προς το μέρος 17χρονου αλλοδαπού δύο φορές, με σκοπό να τον πλήξει. Ακολούθως, βοηθούμενος από τον 20χρονο, απέκλεισαν την πόρτα του καταστήματος, προκειμένου να αποκλείσουν την έξοδο των θαμώνων από αυτό.

Ο 33χρονος, σε προηγούμενο χρόνο, είχε επιχειρήσει με χρήση σωματικής βίας, να εκβιάσει τον 17χρονο, προκειμένου να του αποσπάσει χρηματικό ποσό.

Από την έρευνα που πραγματοποιήθηκε εντός του καταστήματος, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

πιστόλι με -3- φυσίγγια

πιστόλι με -10- φυσίγγια

μαχαίρι

-2- σουγιάδες

-3- κάλυκες και θραύσμα από βλήμα

Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε από το Τ.Α. Αγίου Παντελεήμονα, οδηγήθηκαν στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.

