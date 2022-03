Οικονομία

Ανασφάλιστοι: “στον αέρα” 750000 επαγγελματίες με χρέη

Πως, γιατί και από πότε υπάρχει κίνδυνος να μείνουν χωρίς ιατροφαρμακευτική κάλυψη. Ρύθμιση του Υπ. Υγείας για την συνταγογράφηση σε ανασφάλιστους.

Του Νίκου Ρογκάκου

H αύξηση των οφειλών κατά τη διάρκεια της πρώτης φάσης της πανδημίας του κορονοϊού και η σημαντικά μικρή συμμετοχή των μη μισθωτών στη ρύθμιση των έως 72 δόσεων, έχει δημιουργήσει σε συνδυασμό με το κύμα ακρίβειας ένα εκρηκτικό κοκτέιλ στους κόλπους των ελεύθερων επαγγελματιών, αυτοαπασχολούμενων και αγροτών, που κινδυνεύουν από τις αρχές Ιουνίου να μείνουν χωρίς ιατροφαρμακευτική κάλυψη.

Αυτό γιατί περίπου 750.000 μη μισθωτοί έχουν πλέον αρρύθμιστες οφειλές στο Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ), με αποτέλεσμα αυτόματα να μένουν χωρίς ασφαλιστική ικανότητα.

Ρύθμιση για την συνταγογράφηση σε ανασφάλιστους

Εν τω μεταξύ, το Υπ. Υγείας, αναφέρει σε ανακοίνωση του, πως «Το μέτρο της συνταγογράφησης για τους ανασφάλιστους θα ισχύσει κανονικά. Ήδη το Υπουργείο Υγείας επεξεργάζεται κατάλογο των εξαιρέσεων που αφορούν παιδιά, νεφροπαθείς - αιμοκαθαρόμενους κλπ όπως ορίζεται στο νόμο.

Συνεπώς για τη διευκόλυνση των ανασφάλιστων μέχρι τις 30 Απριλίου που θα συγκροτηθεί ο κατάλογος των εξαιρέσεων θα μπορούν οι ιδιώτες γιατροί να συνταγογραφούν κανονικά».

