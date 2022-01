Υγεία - Περιβάλλον

Ανασφάλιστοι: Παράταση στη συνταγογράφηση φαρμάκων

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Παρατείνεται για ένα μήνα η συνταγογράφηση φαρμάκων και εξετάσεων ανασφάλιστων σε δημόσια νοσοκομεία. Τι αλλάζει από 1η Μαρτίου.



Από την 1η Μαρτίου η συνταγογράφηση στους ανασφάλιστους θα γίνεται μόνο από ιατρούς στις δημόσιες δομές υγείας, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου Υγείας.

Το μέτρο επρόκειτο να εφαρμοσθεί από 1η Φεβρουαρίου, αλλά λόγω της έξαρσης του κορονοϊού και της αυξημένης κίνησης στα δημόσια νοσοκομεία και τα Κέντρα Υγείας, δίνεται παράταση προκειμένου να μην υπάρξει περαιτέρω συνωστισμός.

Η ανακοίνωση του Υπουργείου Υγείας

Ειδικότερα, «η συνταγογράφηση φαρμάκων, θεραπευτικών πράξεων και διαγνωστικών εξετάσεων στους ανασφάλιστους πολίτες, μόνο από ιατρούς δημόσιων νοσοκομείων και δομών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, θα ισχύσει από την 1η Μαρτίου του 2022, για την αποφυγή περαιτέρω πίεσης στις δημόσιες υγειονομικές μονάδες, λόγω της πανδημίας COVID-19».

Ειδήσεις σήμερα:

“Ελπίδα” - Γέρακας: “χωρίς ρεύμα για 5η μέρα, με μωρά στο σπίτι” (βίντεο)

Αποπλάνηση 14χρονης: Σύλληψη 40χρονου μετά από φωτογραφία σε ξενοδοχείο

“Ελπίδα” – Βλάχος για Αττική Οδό: μην περιμένουν μεγάλες αποζημιώσεις οι πολίτες