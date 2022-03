Οικονομία

Πόλεμος στην Ουκρανία - Μπάιντεν: φόβοι για ρωσικές κυβερνοεπιθέσεις σε εταιρείες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Υπό τους φόβους αυτούς, ο πρόεδρος Μπάιντεν καλεί τις εταιρείες να ενισχύσουν την κυβερνοασφάλειά τους.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν κάλεσε σήμερα τις αμερικανικές επιχειρήσεις να προστατευθούν από τυχόν κυβερνοεπιθέσεις που θα εξαπολύσει η Ρωσία, σε απάντηση για τις κυρώσεις που επέβαλε η Δύση στη Μόσχα για την εισβολή στην Ουκρανία.

«Η κυβέρνησή μου επαναλαμβάνει την προειδοποίηση, βασιζόμενη στα δεδομένα των υπηρεσιών πληροφοριών, σύμφωνα με τις οποίες το ρωσικό κράτος εξετάζει διάφορες» πιθανές κυβερνοεπιθέσεις, ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος σε ανακοίνωση που εξέδωσε ο Λευκός Οίκος.

Οι επιθέσεις αυτού του είδους εντάσσονται στο «εγχειρίδιο στρατηγικής» που ακολουθεί το ρωσικό κράτος, πρόσθεσε ο Μπάιντεν, σημειώνοντας ότι είναι «κρίσιμο» να επιταχυνθεί η ενίσχυση της ασφάλειας στον τομέα αυτόν.

Σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο, θα μπορούσαν να στοχοθετηθούν υποδομές κρίσιμης σημασίας, που στην πλειονότητά τους ελέγχονται από τον ιδιωτικό τομέα. Η Αν Νοϊμπέργκερ, υψηλόβαθμο στέλεχος του Λευκού Οίκου, αρμόδια για την κυβερνοασφάλεια, είπε ότι η αμερικανική κυβέρνηση έχει δει κάποια «προκαταρκτική» ρωσική δραστηριότητα που στοχεύει διάφορες αμερικανικές εταιρίες, όμως τόνισε ότι «δεν υπάρχει βεβαιότητα» ότι θα συμβεί μια τέτοια επίθεση.

Ειδήσεις σήμερα:

Γιώργος Τράγκας: Έτσι μοιράζει την τεράστια περιουσία του

Πόλεμος στην Ουκρανία: “Εξαφανίστηκαν” 5 φορτηγά πλοία γεμάτα σιτάρι

Ενδοοικογενειακή βία: Έδειρε τη γυναίκα του και την άφησε αναίσθητη