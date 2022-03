Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Θετικοί Κουφοντίνας και Μαζιώτης

Σαρώνει ο κορονοϊός τις φυλακές Δομοκού.

Σύμφωνα με πληροφορίες, εντοπίστηκαν 16 κρατούμενοι θετικοί που βρίσκονται στην ίδια πτέρυγα.

Ανάμεσα στα κρούσματα είναι ο Δημήτρης Κουφοντίνας και ο Νίκος Μαζιώτης που βρίσκονται στο ίδιο κελί στις φυλακές Δομοκού.

