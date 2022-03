Πολιτική

Μαριούπολη: ο Δένδιας θα ηγηθεί αποστολής με ανθρωπιστική βοήθεια

Παρασημοφόρηση των Ελλήνων διπλωματών σε Μαριούπολη και Οδησσό, ανακοίνωσε ο ΥΠΕΞ μετά την συνάντησή του με τον Πρόξενο, Μανώλη Ανδρουλάκη.

Την αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας στη Μαριούπολη, την οποία προτίθεται να συνοδεύσει ο ίδιος, ανακοίνωσε ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας, μετά τη συνάντησή του με τον γενικό πρόξενο της Ελλάδας στη Μαριούπολη Μανώλη Ανδρουλάκη, ο οποίος επέστρεψε την Κυριακή στην Ελλάδα, μετά από μια δύσκολη επιχείρηση απεγκλωβισμού.

Ο κ. Δένδιας ανακοίνωσε ακόμη την παρασημοφόρηση του κ. Ανδρουλάκη, καθώς και του πρέσβη Φραγκίσκου Κωστελένου και του γενικού πρόξενου της Ελλάδας στην Οδησσό Δημήτρη Δόχτση. «Μετά από συνεννόηση με τον πρωθυπουργό θα προτείνω την παρασημοφόρησή τους, η οποία θα πραγματοποιηθεί εν ευθέτω χρόνω», είπε ο υπουργός.

«Ζητώ σήμερα με αποστολή επίσημης νότας στην ουκρανική πλευρά να διευκολύνει και στη ρωσική πλευρά με άλλη νότα να μην παρακωλύσει την αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας στη Μαριούπολη. Τη βοήθεια αυτή προτίθεμαι να συνοδέψω αυτοπροσώπως, σε συντονισμό με τον πρόεδρο της Διεθνούς Επιτροπής του Ερυθρού Σταυρού Πέτερ Μάουερ, με τον οποίο βρισκόμαστε ήδη σε επαφή», σημείωσε ο κ. Δένδιας.

Είχα τη μεγάλη χαρά σήμερα να συναντήσω τον Μανώλη Ανδρουλάκη και τον πατέρα του, Υποστράτηγο ε.α. Γιώργο Ανδρουλάκη. Και να δώσω στον Μανώλη τα πιο θερμά συγχαρητήρια του @PrimeministerGR και εμού για τον τρόπο που επιτέλεσε τα καθήκοντά του (??ΑΜΠΕ). pic.twitter.com/xl1f2XGrg2 — Nikos Dendias (@NikosDendias) March 22, 2022

«Δυστυχώς ο πόλεμος στην Ουκρανία συνεχίζεται με αμείωτη ένταση. Προτεραιότητα της ελληνικής κυβέρνησης είναι η προστασία της ομογένειάς μας, αλλά και του άμαχου πληθυσμού», ανέφερε.

Γι' αυτό, ανακοίνωσε ακόμη ότι θα δημιουργηθεί μια ομάδα συντονισμού και υποδοχής στο Βουκουρέστι, όπου επικεφαλής θα είναι ο κ. Κωστελένος και θα συμμετάσχουν η πρέσβης στο Βουκουρέστι Σοφία Γραμματά, ο κ. Δόχτσης και ο κ. Ανδρουλάκης, ο οποίος θα αναχωρήσει σύντομα.

Άλλωστε, όπως υπενθύμισε, την ανάγκη να προστατευθεί ο άμαχος πληθυσμός τόνισε με τη χθεσινή του παρέμβαση στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων στις Βρυξέλλες και στην κατ' ιδίαν συνάντησή του με τον Ύπατο Εκπρόσωπο Ζοζέπ Μπορέλ από τον οποίο ζήτησε να κάνει και έκανε δημόσιες δηλώσεις για τη Μαριούπολη.

«Η Ελλάδα θα συνεχίσει να είναι παρούσα στην περιοχή. Σε μια περιοχή που το ελληνικό στοιχείο έχει εγκατασταθεί εδώ και αιώνες», ανέφερε ο κ. Δένδιας και τόνισε πως «πρώτο βήμα, όταν τα πράγματα επανέλθουν στην ομαλότητα, θα είναι η ανοικοδόμηση του μαιευτηρίου της Μαριούπολης. Και από εκεί και πέρα ο συντονισμός μας με την ΕΕ για να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να επανέλθει στην πρότερη κατάστασή της και η ομογένειά μας να διευκολυνθεί να επανέλθει στην ομαλότητα μετά από την τραγωδία».

Ο υπουργός Εξωτερικών κατά τη συνάντησή του με τον κ. Ανδρουλάκη και με τον πατέρα του, στρατηγό εν αποστρατεία Γιώργο Ανδρουλάκη, μετέφερε τα πιο θερμά συγχαρητήρια της κυβέρνησης, του πρωθυπουργού και του ιδίου για τον τρόπο που επιτέλεσε τα καθήκοντά του.

«Είναι ο τελευταίος διπλωμάτης που έφυγε από τη Μαριούπολη κάτω από εξαιρετικά αντίξοες συνθήκες. Τίμησε την Ελλάδα, το υπουργείο, το διπλωματικό σώμα και του αξίζουν τα θερμά συγχαρητήρια», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ακόμη, όπως είπε, θερμά συγχαρητήρια αξίζουν και στον κ. Κωστελένο και τον κ. Δόχτση, που συνολικά έφεραν σε πέρας έξι επιχειρήσεις εκκένωσης με το όνομα «Νόστος» Ελλήνων και ομογενών από την Ουκρανία, καθώς και στο γενικό γραμματέα Θεμιστοκλή Δεμίρη και στην ομάδα του υπό τον κ. Καπόπουλο για το συντονισμό των ενεργειών εκκένωσης και στην κ. Γραμματά.

Ο κ. Δένδιας ευχαρίστησε τους διεθνείς οργανισμούς που βοήθησαν στην επιχείρηση, τον ΟΑΣΕ, τη Διεθνή Επιτροπή Ερυθρού Σταυρού, καθώς και τη μολδαβική πλευρά.

Κατά την έναρξη της συνάντησής του με τον κ. Ανδρουλάκη, ο κ. Δένδιας σημείωσε πως «μας έκανε περήφανους με τη συμπεριφορά του και με την ψυχραιμία του όλο αυτό το διάστημα», ενώ υπογράμμισε πως ο Έλληνας πρόξενος έμεινε εθελοντικά εκεί.

«Η αρχική άποψη που διατύπωσα ήταν να φύγει μαζί με τον κ. Κωστελένο. Αντιθέτως ο Μανώλης και ο κ. Κωστελένος συμφώνησαν ο Μανώλης να μείνει και ο κ. Κωστελένος να επιστρέψει για να πάρουν και άλλους».

Αναφερόμενος στην απόφαση για παρασημοφόρησή του σημείωσε πως «δεν είναι σύνηθες να βάζουν τη ζωή τους μετά την υποχρέωσή τους και είναι καλό να διαχέεται ως παράδειγμα στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο».

Μετά από συνεννόηση με τον Πρωθυπουργό θα προτείνω για τον Μ. Ανδρουλάκη, τον Φρ. Κωστελλένο & τον Δ. Δόχτση την παρασημοφόρησή τους. Το έχει αποδεχτεί η Πρόεδρος της Δημοκρατίας ήδη και θα γίνει εν ευθέτω χρόνω. Είναι καλό να δημιουργούμε παραδείγματα και να τα αναδεικνύουμε. pic.twitter.com/h14ye2tGhZ — Nikos Dendias (@NikosDendias) March 22, 2022

Μανώλης Ανδρουλάκης: Θα προσπαθήσουμε να ξεχάσουμε, θα είναι δύσκολο, αλλά θα συνεχίσουμε τη δουλειά μας

Την ευγνωμοσύνη για ό,τι έκανε το υπουργείο Εξωτερικών για τον ίδιο και τους ανθρώπους που ήταν στη Μαριούπολη αυτές τις ημέρες εξέφρασε από την πλευρά του ο κ. Ανδρουλάκης.

«Πριν από 13 χρόνια, εκεί που στέκεται ο πατέρας μου, έδωσα τον όρκο του Έλληνα διπλωμάτη, τον οποίο προσπάθησα να τηρήσω και να τιμήσω», σημείωσε.

«Ζήτησα να αγαπήσετε και να στηρίξετε το υπουργείο Εξωτερικών, γιατί οι άνθρωποί του, αθόρυβα, αλλά πάρα πολύ ουσιαστικά υπερασπίζονται τα συμφέροντα της χώρας. Βρίσκονται στην πρώτη γραμμή και αν σπάσει αυτή η γραμμή της διπλωματίας και του διαλόγου, όπως γίνεται πολύ συχνά στην ιστορία δυστυχώς, βλέπουμε όλοι τα αποτελέσματα», υπογράμμισε. «Γι' αυτό θα θέλαμε όλη σας τη στήριξη και λίγο περισσότερα μέσα για να κάνουμε τη δουλειά μας καλύτερα».

«Θα προσπαθήσουμε να ξεχάσουμε, θα είναι δύσκολο, αλλά θα συνεχίσουμε τη δουλειά μας. Με επαγγελματισμό, με θάρρος και με τη στήριξη όλων σας», κατέληξε ο κ. Ανδρουλάκης.

