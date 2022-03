Κόσμος

Πόλεμος στην Ουκρανία: Κόντρα για τις νάρκες στην Μαύρη Θάλασσα

Τουρκικά ΜΜΕ υποστηρίζουν ότι εκατοντάδες νάρκες της Οδησσού έφτασαν στον Βόσπορο, ενώ για ρωσική προπαγάνδα κάνει λόγο η Ουκρανία.

Τεράστιος είναι πλέον ο κίνδυνος για όσα πλοία περνούν τη Μαύρη Θάλασσα, λόγω του πολέμου στην Ουκρανία.

Κι αυτό γιατί σύμφωνα με πηγές των τουρκικών ΜΜΕ, εκατοντάδες νάρκες της Οδησσού παρασύρθηκαν και κατέληξαν στην Κωνσταντινούπολη, αποτελώντας κίνδυνο για τα πλοία.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι λόγω των κακών καιρικών συνθηκών έσπασαν οι αλυσίδες που κρατούσαν τις νάρκες ανοιχτά της Οδησσού και παρασύρθηκαν μέχρι την Τουρκία.

Ο πρώην διοικητής υποβρυχίων, απόστρατος συνταγματάρχης Μπόρα Σερντάρ δήλωσε ότι “Κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, φάνηκε ότι τέτοιες νάρκες έσπασαν κατά τη διάρκεια σφοδρών καταιγίδων και ξεβράζονταν στην ακτή από καιρό σε καιρό και μάλιστα διείσδυσαν μέχρι τον Βόσπορο”.

Ο πρώην διοικητής της μοίρας ναρκοπεδίων, απόστρατος υποναύαρχος Τζεμ Γκιουντερίζ, δήλωσε: «Σύμφωνα με τη Σύμβαση της Χάγης, οι νάρκες πρέπει να διαθέτουν μηχανισμό που θα τις εξουδετερώνει σε περίπτωση αποσυνδεθούν. Με ανακοίνωση προς τους ναυτιλομένους δόθηκε εντολή για επιφυλακή στα πλοία της περιοχή.

Το ναυτικό μας είναι εξοπλισμένο με αεροσκάφη θαλάσσιας περιπολίας και πλοία κυνηγιού ναρκών για να εξουδετερώσει τις νάρκες που εντοπίζει στη δικαιοδοσία μας. Ωστόσο, παρά τον πόλεμο, υπάρχει καθημερινή κίνηση 100-150 πλοίων στη γραμμή της Δυτικής Μαύρης Θάλασσας. Τα δεξαμενόπλοια στη γραμμή Novorosiski-Istanbul ενδέχεται επίσης να κινδυνεύουν”.

Ο ειδικός σε θέματα τρομοκρατίας και πολιτικής ασφαλείας, Αμπντουλάχ Αγάρ, δήλωσε στο διαδικτυακό κανάλι της αντιπολίτευσης Odatv ότι «οι νάρκες που φέρεται να τοποθέτησε η Ουκρανία σε πόλεις-λιμάνια, φτάσουν το Βόσπορο και χτυπήσουν ένα πλοίο ή την ακτή εκεί, όχι μόνο το μέρος όπου θα εκραγεί, αλλά και την Κωνσταντινούπολη ολόκληρη θα ανατινάξει. Θα ήταν μεγάλη καταστροφή». Ο Αγάρ υποστήριξε ότι οι νάρκες αυτές αποτελούν απειλή και για τις πλατφόρμες εξόρυξης φυσικού αερίου που διαθέτει η Τουρκία στη Μαύρη Θάλασσα. «Διεξάγουμε γεωτρήσεις για φυσικό αέριο στη Μαύρη Θάλασσα. Υπάρχει η πιθανότητα να συρθούν μέχρι εκεί αυτές οι νάρκες. Εάν χτυπήσει σε πλατφόρμα, μπορεί να προκαλέσει μεγάλη ζημιά», ανέφερε.

Για ρωσική προπαγάνδα έκανε λόγο ο Βίκτορ Βίσνοφ, Αναπληρωτής Επικεφαλής της Ναυτιλιακής Διοίκησης της Ουκρανίας. Ανέφεραν την ‘απειλή ναρκών’ προκειμένου να δημιουργήσουν μια νόμιμη βάση για την αποτροπή διελεύσεων στη Μαύρη Θάλασσα."

Πηγή: Cumhuriyet

