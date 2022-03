Κόσμος

Πόλεμος στην Ουκρανία: Πύραυλος χτύπησε πλοίο στην Μαύρη Θάλασσα (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Φορτηγό πλοίο με σημαία Μπανγκλαντές που βρισκόταν στο ουκρανικό λιμάνι Όλβια επλήγη από πύραυλο.



Πύραυλος έπληξε ένα φορτηγό πλοίο με σημαία Μπανγκλαντές που βρισκόταν στο ουκρανικό λιμάνι Όλβια στη Μαύρη Θάλασσα, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένας Μπανγκλαντεσιανός μέλος του πληρώματος, δήλωσε σήμερα αξιωματούχος του υπουργείου Εξωτερικών της χώρας.

Το φορτηγό πλοίο Banglar Samriddhi, με σημαία Μπανγκλαντές, είχε 29 μέλη πληρώματος, όλοι τους Μπαγκλαντεσιανοί. Επλήγη την ώρα που βρισκόταν στο λιμάνι Όλβια μετά την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία στις 24 Φεβρουαρίου, εξήγησε ο αξιωματούχος.

Δεν είναι ξεκάθαρο αν υπάρχουν τραυματίες μεταξύ των άλλων μελών του πληρώματος ενώ δεν υπάρχουν πληροφορίες για την κατάσταση του πλοίου.

Δείτε βίντεο από την στιγμή του χτυπήματος:

Targeted attack on Bangladeshi flag carrying ship MV Banglar Samriddhi in Ukraine. pic.twitter.com/6uSHd1smGn — Defence research forum (defres) (@Defres360) March 2, 2022

War in Ukraine: Bangladeshi vessel MV Banglar Samriddhi at Olvia port, Ukraine hit by strikes; One Bangladeshi national dead.pic.twitter.com/tOKcr6RQKL

— Sidhant Sibal (@sidhant) March 3, 2022

Ειδήσεις σήμερα:

Ουκρανία - Επιχείρηση Νόστος 3: Το κομβόι των Ελλήνων κατευθύνεται προς Μολδαβία

Ανδραβίδα: Μακελειό στο σπίτι της δολοφονημένης οικογένειας (εικόνες)

Πόλεμος στην Ουκρανία - Διαπραγματεύσεις: Κίεβο και Μόσχα ξανά στο τραπέζι