Οικονομία

Μητσοτάκης για ακρίβεια: Είναι ανάγκη να υπάρξει ευρωπαϊκή απάντηση

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ξανά την ανάγκη να υπάρξει κοινή προμήθεια αερίου σε επίπεδο Ε.Ε., όπως είχε γίνει με την προμήθεια εμβολίων.

O Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συμμετείχε, μαζί με άλλους Ευρωπαίους ηγέτες, σε τηλεδιάσκεψη υπό τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Charles Michel.

Αντικείμενο της τηλεδιάσκεψης ήταν η προετοιμασία και ο συντονισμός ενόψει της συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που θα πραγματοποιηθεί στις Βρυξέλλες στις 24 και 25 Μαρτίου.

Σε ό,τι αφορά την ενέργεια, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε τις προτάσεις του για το ζήτημα των ανατιμήσεων και τόνισε την ανάγκη να υπάρξει ευρωπαϊκή απάντηση σε ένα ευρωπαϊκό πρόβλημα, παράλληλα με τα μέτρα που λαμβάνονται σε εθνικό επίπεδο.

Ειδικότερα, σχετικά με το ζήτημα της ασφάλειας του ενεργειακού εφοδιασμού και εν αναμονή των σχετικών προτάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ξανά την ανάγκη να υπάρξει κοινή προμήθεια αερίου σε επίπεδο Ε.Ε., όπως είχε γίνει με την προμήθεια εμβολίων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην αρχή της πανδημίας.

Ειδήσεις σήμερα:

Νεκρά αδέλφια στην Πάτρα: Μαρτυρίες - “φωτιά” για την μητέρα (βίντεο)

Πάτρα - Απαγωγή και ασέλγεια σε 6χρονη: Αποκαλύψεις για τον συλληφθέντα

Βρετανία: Η Ελισάβετ, το αμαξίδιο και η φωτογραφία που… δεν θέλει