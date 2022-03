Τεχνολογία - Επιστήμη

Άνοια: Το λίθιο μειώνει τον κίνδυνο εκδήλωσης της

Τα αποτελέσματα της επιστημονικής μελέτης, για το λίθιο που μέχρι τώρα γνωρίζαμε ως φαρμακευτική θεραπεία για τη διπολική διαταραχή αλλά και την κατάθλιψη.

Το λίθιο -μία σημαντική φαρμακευτική θεραπεία για τη διπολική διαταραχή αλλά και την κατάθλιψη- μπορεί, επίσης, να μειώνει τον κίνδυνο εκδήλωσης άνοιας, όπως δείχνει μία νέα βρετανική επιστημονική μελέτη.

Οι ερευνητές του Τμήματος Ψυχιατρικής του Πανεπιστημίου του Κέιμπριτζ, οι οποίοι έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο ιατρικό περιοδικό «PLoS Medicine», ανέλυσαν στοιχεία για σχεδόν 30.000 ασθενείς άνω των 50 ετών, από τους οποίους οι 548 με μέση ηλικία 74 ετών είχαν κάνει θεραπεία με λίθιο. Κανένας δεν είχε διαγνωστεί με άνοια στην αρχή της μελέτης.

Διαπιστώθηκε ότι όσοι είχαν πάρει στο παρελθόν λίθιο ήταν λιγότερο πιθανό να εμφανίσουν στη συνέχεια άνοια. Στην ομάδα του λιθίου 53 ασθενείς ή το 9,7% διαγνώστηκαν με άνοια, ενώ στην πολύ μεγαλύτερη ομάδα όσων δεν είχαν πάρει λίθιο οι 3.244 ή το 11,2% διαγνώστηκαν αργότερα με άνοια.

Αφού ελήφθησαν υπόψη και άλλοι παράγοντες (κάπνισμα, άλλα φάρμακα, σωματική και ψυχική υγεία κ.ά.), βγήκε το συμπέρασμα ότι η χρήση λιθίου σχετίζεται με μικρότερο κίνδυνο άνοιας σε όσους το παίρνουν είτε για μεγάλο είτε για μικρό χρονικό διάστημα. Αυτό, κατά τους επιστήμονες, δείχνει ότι πιθανώς το λίθιο θα μπορούσε να αποτελέσει μία προληπτική θεραπεία κατά του κινδύνου της άνοιας, κάτι που θα πρέπει, πάντως, να επιβεβαιωθεί από μελλοντικές μεγαλύτερες τυχαιοποιημένες και ελεγχόμενες κλινικές δοκιμές.

Στο παρελθόν είχε προταθεί η χρήση λιθίου σε άτομα που ήδη έχουν διαγνωσθεί με άνοια ή με πρώιμη γνωστική εξασθένηση, αλλά η νέα μελέτη εστίασε στην προληπτική χρήση τής εν λόγω ουσίας, που σταθεροποιεί την ψυχική διάθεση.

Ο επικεφαλής ερευνητής δρ Σανκουάν Τσεν δήλωσε ότι «είναι πολύ νωρίς να πει κανείς με σιγουριά, αλλά είναι πιθανό ότι το λίθιο θα μπορούσε να μειώνει τον κίνδυνο άνοιας και στους ανθρώπους με διπολική διαταραχή».

