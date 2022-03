Αθλητικά

Τένις: Η Ασλεϊ Μπάρτι αποσύρεται από τα κορτ

Τι αναφέρει η κορυφαία τενίστρια στον κόσμο ίδια για την αιφνίδια απόφαση της να αποσυρθεί από την ενεργό δράση.

Η Ασλεϊ Μπάρτι, η κορυφαία τενίστρια, αιφνιδιαστικά και με μια ανάρτηση της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ανακοίνωσε πως αποσύρεται από την αγωνιστική δράση!

Η πρωταθλήτρια από την Αυστραλία, ένα μήνα πριν κλείσει τα 26 της χρόνια κι ενώ διένυε το 4ο καλύτερο ρεκόρ όλων των εποχών με 114 συνεχόμενες εβδομάδες στην κορυφή της WTA (121 συνολικά), αποφάσισε να βάλει τέλος στην καριέρα της.

H κάτοχος του τίτλου σε Wimbledon (2021) και Australian Open (2022) καθώς και πρωταθλήτρια στο Roland Garros (2019), εξήγησε στην ανάρτηση της πως πρέπει να ασχοληθεί περισσότερο με τον εαυτό της και την ψυχική της υγεία:

«Σήμερα είναι δύσκολο για μένα καθώς ανακοινώνω την απόσυρσή μου από το τένις. Δεν ήξερα πως να μοιραστώ τα νέα μαζί σας οπότε ζήτησα από την καλή μου φίλη Κέισι Ντελάκουα να με βοηθήσει. Είμαι ευγνώμων για όσα μου χάρισε το άθλημα και αποχωρώ υπερήφανη» έγραψε στο αρχικό μήνυμά της η Μπάρτι η οποία στη συνέχεια ανάρτησε βίντεο με τη συνέντευξή της:

«Είναι η πρώτη φορά που το λέω ανοιχτά και δεν μου είναι εύκολο. Όμως, είμαι τόσο χαρούμενη και τόσο έτοιμη. Δεν έχω πια το σωματικό, το συναισθηματικό κίνητρο και ότι χρειάζεται για να προκαλέσω τον εαυτό μου στο πιο υψηλό επίπεδο. Όχι πια. Έχω αδειάσει... Εχω πολλά όνειρα που θέλω να κυνηγήσω τώρα που δεν χρειάζεται να ταξιδεύω σε όλο τον κόσμο και να βρίσκομαι μακριά από την οικογένειά μου, μακριά από το σπίτι μου. Δεν θα σταματήσω να αγαπάω το τένις. Ήταν ένα σημαντικό μέρος της ζωής μου αλλά ήρθε η στιγμή να απολαύσω το επόμενο στάδιο της ζωής και να επικεντρωθώ στην Άσλει σαν άτομο, όχι στην Άσλει ως αθλήτρια.»





