Ισχυρός σεισμός στην Ταϊβάν προκάλεσε κατάρρευση γέφυρας

Τι αναφέρουν οι πληροφορίες για τις ζημιές που προκλήθηκαν από την δόνηση, της οποίας είχε προηγηθεί μικρότερος σεισμός 5,4 Ρίχτερ.

Η σεισμική δόνηση 6,7 βαθμών που έπληξε την Ταϊβάν, είχε αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένας άνθρωπος και να καταρρεύσει γέφυρα υπό κατασκευή στο ανατολικό τμήμα της νήσου.

Σύμφωνα με το αμερικανικό ινστιτούτο γεωλογικών μελετών (USGS) ο σεισμός, ο οποίος αρχικά εκτιμήθηκε πως ήταν ισχύος 6,9 βαθμών, έγινε σε βάθος μόλις 10 χιλιομέτρων κάπου 70 χιλιόμετρα νότια της τουριστικής πόλης Χουάλιεν.

Επίκεντρο ήταν θαλάσσια περιοχή ανοικτά των ανατολικών ακτών. Η δόνηση έγινε αισθητή σε μεγάλο μέρος του νησιού.

Ένας άνδρας τραυματίστηκε και διακομίστηκε σε νοσοκομείο, ανέφερε η υπηρεσία αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων της Ταϊβάν.

«Το πολύφωτο στο ταβάνι μου κουνιόταν για πάνω από τρία λεπτά και δεν σταματούσε», ανέφερε ο δημοσιογράφος Τσάο Λι, επίσης μέσω Facebook.

Οι αρχές της Ταϊβάν ανακοίνωσαν έναν πρώτο σεισμό 5,4 βαθμών στη 01:06 (19:06 ώρα Ελλάδας), έναν δεύτερο, 6,6 βαθμών, στη 01:41 (19:41) και κατόπιν μετασεισμική δόνηση 6,1 βαθμών, δύο λεπτά αργότερα.

Η Ταϊβάν, στο υπέδαφος της οποίας τέμνονται δύο τεκτονικές πλάκες, πλήττεται συχνά από ισχυρούς σεισμούς. Τον Ιανουάριο, σεισμός 6,4 βαθμών δεν προκάλεσε θύματα. Τον Οκτώβριο του 2021, σεισμός 6,5 βαθμών σ το ανατολικό τμήμα της νήσου, επίσης δεν είχε θύματα. Το 2018, σεισμός 6,4 βαθμών έπληξε τη Χουάλιεν, στοιχίζοντας τη ζωή 17 ανθρώπων και τραυματίζοντας άλλους σχεδόν 300.