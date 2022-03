Οικονομία

Βενζίνη - Κάρτα καυσίμων: μπόνους 5 ευρώ σε καταναλωτές

Πρόσθετη επιδότηση για τους χρήστες ψηφιακής κάρτας καυσίμων. Χωρίς πρόστιμα ορισμένες εκπρόθεσμες δηλώσεις. Έκπτωση για εφάπαξ πληρωμή του φόρου εισοδήματος. Τι προβλέπεται σε τροπολογία.

Εκπτωση φόρου 3% για τα φυσικά πρόσωπα τα οποία θα εξοφλήσουν εφάπαξ το φόρο εισοδήματος 2021 έως τις 29 Ιουλίου 2022 προβλέπει τροπολογία του υπουργείου Οικονομικών στην οποία ενσωματώνονται τα μέτρα τα οποία ανακοίνωσε προ ημερών η κυβέρνηση αναφορικά με την επιδότηση αγοράς καυσίμων για φυσικά πρόσωπα, ελεύθερους επαγγελματίες και εκμεταλλευτές ταξί.

Στην τροπολογία ορίζεται ότι το ποσό της επιδότησης καυσίμων μπορεί να προσαυξάνεται έως 5 ευρώ για όσους επιλέξουν τη χρήση ψηφιακής χρεωστικής κάρτας έναντι της πίστωσης σε τραπεζικό λογαριασμό.

Στις διατάξεις που κατατέθηκαν σήμερα στη Βουλή δεν περιλαμβάνονται τα μέτρα τα οποία επίσης εξαγγέλθηκαν και αφορούν στη λεγόμενη «επιταγή ακρίβειας» για τις ασθενέστερες εισοδηματικά τάξεις αλλά επιπρόσθετα προβλέπεται μη επιβολή προστίμων για εκπρόθεσμες τροποποιητικές δηλώσεις από τις οποίες προκύπτει φόρος έως 100 ευρώ.

Αναλυτικά, σύμφωνα με την τροπολογία:

1. Δεν επιβάλλονται, εφεξής, πρόστιμα, σε περίπτωση υποβολής εκπρόθεσμης τροποποιητικής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικού προσώπου, από την οποία το επιπλέον ποσό φόρου που προκύπτει προς καταβολή σε σχέση με την αρχική δήλωση, είναι έως εκατό ευρώ. Επιπλέον ακυρώνονται ή εφόσον έχουν εισπραχθεί, συμψηφίζονται με οφειλές και, στην περίπτωση που δεν υπάρχει οφειλή, επιστρέφονται, τα πρόστιμα που έχουν επιβληθεί εκ της ανωτέρω αιτίας, για τα οποία δεν έχει παρέλθει η προθεσμία άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής ή εκκρεμούν ενώπιον της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών ή των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων ή δεν έχει παρέλθει η προθεσμία άσκησης δικαστικής προσφυγής.

2. Παρέχεται η δυνατότητα εφάπαξ εξόφλησης εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων για το φορολογικό έτος 2021 με έκπτωση τρία τοις εκατό (3%) επί του συνολικού οφειλόμενου φόρου.

3. Προβλέπεται η χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης φυσικών προσώπων για την επιδότηση του κόστους κατανάλωσης καυσίμων κίνησης των μηνών Απριλίου, Μαΐου και Ιουνίου 2022. Τα ποσά της συνολικής επιδότησης κυμαίνονται από τριάντα έως πενήντα ευρώ, αναλόγως του οχήματος και του τόπου κύριας κατοικίας του δικαιούχου. Η εν λόγω επιδότηση ορίζεται ως αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, συνοδευόμενη με λοιπά φορολογικά προνόμια.

4. Επιδοτείται το κόστος του πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) κίνησης, που διατίθεται στην εσωτερική αγορά κατά τον μήνα Απρίλιο 2022. Με υ.α. δύναται να παρατείνεται το χρονικό διάστημα επιδότησης και να αναπροσαρμόζεται το ποσό της επιδότησης. Το ύψος της επιδότησης ανέρχεται σε 0,12 ευρώ ανά λίτρο, υπολογιζόμενο επί της αξίας των τιμολογίων πώλησης προ Φ.Π.Α. που εκδίδονται από τα διυλιστήρια, ως δικαιούχοι της επιδότησης. Το τελικό ύψος της επιδότησης υπολογίζεται επί των συνολικών λίτρων καυσίμου που θα διατεθούν στην εσωτερική αγορά από τα διυλιστήρια ή τις εταιρείες εμπορίας καυσίμων, Με κ.υ.α. καθορίζονται η διαδικασία χορήγησης της επιδότησης, ο μηχανισμός εκκαθάρισης και κάθε άλλο θέμα σχετικό με τη χορήγησή της.

5. Χορηγείται αποζημίωση ειδικού σκοπού κατά τον μήνα Απρίλιο 2022 στις υπηρεσίες ταξί, ήτοι επιχειρήσεις με κύριους Κ.Α.Δ. 49.32 και Κ.Α.Δ. 52.21.29.01 όπως αυτοί ισχύουν κατά την 17η Μαρτίου 2022, συνολικού ύψους διακοσίων ευρώ, για την κάλυψη του κόστους καυσίμων κίνησης των οχημάτων που χρησιμοποιούν στο πλαίσιο της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.

6. Ρυθμίζονται εκ νέου οι ανεξόφλητες απαιτήσεις των επιχειρήσεων- δικαιούχων έως 31.12.2015 της οικονομικής ενίσχυσης του άρθρου 21 του ν.1767/1988, μέσω της χορήγησης δικαιώματος έκπτωσης από οφειλές τους έναντι της φορολογικής διοίκησης ή των φορέων κοινωνικής ασφάλισης. Προβλέπεται επίσης η απαλλαγή των ανωτέρω οφειλών των επιχειρήσεων από τόκους και προσαυξήσεις για το αναφερόμενο χρονικό διάστημα, γ. Προσδιορίζονται οι οφειλές που εξαιρούνται της ως άνω ρύθμισης,

7. Τροποποιείται το πλαίσιο που διέπει την ονομαστική αξία των μετοχών των ανωνύμων εταιρειών. Συγκεκριμένα απαλείφεται η προϋπόθεση της ύπαρξης αποθεματικών ή άλλων κονδυλίων, τα οποία κατά τον νόμο μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον συμψηφισμό των ζημιών, εφόσον προκύπτει υπέρ το άρτιο διαφορά.

8. Αναστέλλεται σε βάρος φυσικών ή νομικών προσώπων που περιέρχονται ή περιήλθαν προσωρινά ή μόνιμα σε κατάσταση απρόβλεπτης έκτακτης ανάγκης εξαιτίας των πυρκαγιών που έπληξαν περιοχές της Περιφέρειας Αττικής στις 23 και 24 Ιουλίου 2018, η διενέργεια κάθε πράξης αναγκαστικής εκτέλεσης κινητών και ακινήτων, για χρονικό διάστημα ενός έτους από τη δημοσίευση του υπό ψήφιση σχεδίου νόμου.

9. Παρατείνονται κατά έναν μήνα, οι προθεσμίες: για την έκδοση συμψηφιστικών χρηματικών ενταλμάτων, τακτικών και προπληρωμής, δημοσίων επενδύσεων καθώς και για τη διενέργεια των αντίστοιχων λογιστικών εγγραφών για την εμφάνιση των πληρωμών του Π.Δ.Ε., που πραγματοποιήθηκαν κατά το οικονομικό έτος 2021 στη δημόσια ληψοδοσία, για τη διενέργεια των τακτοποιητικών λογιστικών εγγραφών για την εμφάνιση των εξόδων του τακτικού προϋπολογισμού (πληρωμές δημόσιου χρέους και δαπάνες προξενικών αρχών), που πραγματοποιήθηκαν κατά το οικονομικό έτος 2021 με την έκδοση συμψηφιστικών χρηματικών ενταλμάτων στον κρατικό προϋπολογισμό.

