“The 2Night Show”: οι καλεσμένοι της Τετάρτης (εικόνες)

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου μας κρατάει συντροφιά μαζί με δύο ξεχωριστούς καλεσμένους και τις εξομολογήσεις από καρδιάς για την προσωπική και την επαγγελματική ζωή τους.

Απόψε στις 24:00, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχεται στο «The 2Night Show» τη Ζενεβιέβ Μαζαρί. Η εντυπωσιακή Art & Creative Director, που άφησε το δικό της στίγμα στο «GNTM», με την έντονη προσωπικότητα και τη σκληρή της κριτική, «ξεδιπλώνει» τη δική της ανατρεπτική ζωή με αφοπλιστική ειλικρίνεια.

Θυμάται τα εφηβικά της χρόνια, το «μικρόβιο» της μόδας που είχε από μικρή, την απώλεια της μητέρας της που την οδήγησε σε ψυχολόγο, και την «απειλή» της κατάθλιψης που έμαθε να αντιμετωπίζει. Γιατί προσπαθεί απεγνωσμένα να φαίνεται αυστηρή στην τηλεόραση; Θα συμμετέχει στο επόμενο «GNTM»;

Η Ζεν δηλώνει φανατική θαυμάστρια των Ελλήνων σχεδιαστών και περιγράφει τις άστοχες αλλαγές που έκανε στην εμφάνισή της, ως «fashion victim».

Τέλος, μιλάει για την αξιοζήλευτη σχέση της με τον σύζυγό της, Βασίλη, και τα δύο τους παιδιά και εξηγεί γιατί στην προσωπική της πυραμίδα η άποψή τους βρίσκεται στην κορυφή.

Στην παρέα του «The 2Night Show», έρχεται και ο Γιώργος Παπαγεωργίου. O ταλαντούχος ηθοποιός και σκηνοθέτης μιλάει για τον ρόλο του στη σειρά «Σκοτεινή Θάλασσα» και τη σοβαρότητα που τον αντιμετώπισε, αφού πήγε μέχρι και σε ψυχίατρο για να ανταποκριθεί στις ανάγκες του. Ποια ιδιαιτερότητα έχει το φινάλε της σειράς για να μην αποκαλυφθεί;

Τελικά, ο γάμος άλλαξε τη δική του ζωή, αλλά και τη ζωή της αγαπημένης του Δανάης Μιχαλάκη; Πώς αντιδρά όταν βλέπει τη «Δρόσω», σε ερωτικές σκηνές;

Τέλος, μιλάει για τις παραστάσεις που σκηνοθετεί, με μεγάλη επιτυχία, και δηλώνει φανατικός «οπαδός» της κωμωδίας.

«The 2Night Show» με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου: Κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη, στις 24:00

