Life

“Άγριες Μέλισσες”: μοιραία λάθη και αποκαλύψεις την Τετάρτη (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Καθηλωτικές είναι οι εξελίξεις στην συνέχεια της σειράς εποχής του ΑΝΤ1, “Άγριες Μέλισσες”.

Οι «Άγριες Μέλισσες», η κορυφαία τηλεοπτική σειρά των τελευταίων χρόνων, συνεχίζει να γράφει ιστορία στον ΑΝΤ1, με τον γ’ συγκλονιστικό τους κύκλο, με δυνατή πλοκή, καταιγιστικές εξελίξεις, συγκλονιστικές ερμηνείες και κινηματογραφική αισθητική.

Οι «Άγριες Μέλισσες» έρχονται και αυτή την εβδομάδα με τέσσερα επεισόδια που καθηλώνουν…

Τι θα δούμε στο επεισόδιο της Τετάρτης

Ο Νικηφόρος προσπαθεί να πείσει τον Μόρτζο να μην πάει με το μέρος του Ακύλα, ενώ παίρνει θέση και η Ρένα.

Ο παπά-Γρηγόρης, απογοητευμένος από την πλεκτάνη που στήθηκε εναντίον του, δεν έχει πολλές ελπίδες.

Ο Δούκας, μάταια, προσπαθεί να επικοινωνήσει με την Αντιγόνη, ενώ η Μυρσίνη καταλαβαίνει το λάθος της να συνεργαστεί με τον Ακύλα.

Η Ελένη ανησυχεί για τη συμμετοχή του Λάμπρου στην ΕΑΚ και η Ασημίνα αποφασίζει να τους αποκαλύψει την αλήθεια για τον Σκαφά.

Η Ουρανία και ο Κυριάκος αναγκάζονται να παραδεχτούν την αλήθεια στη Βιολέτα για τα λεφτά, ενώ ο Ακύλας απειλεί τον Σταμάτη και του δίνει τελεσίγραφο.

Ο Ζάχος παίζει το τελευταίο του χαρτί για να πάρει πίσω τα γαλόνια του, ενώ ο Κωνσταντής τα βάζει με τη Δρόσω για τη φωτογραφία της στην εφημερίδα.

Ειδήσεις σήμερα:

Βιασμός 18χρονης σε “συνέντευξη” για δουλειά

Πλεύρης για ανεμβολίαστους: άρση προστίμου και νέα χαλάρωση μέτρων

Νεκρά αδέλφια στην Πάτρα - Ρούλα Πισπιρίγκου: πείτε μου κι εμένα τι έκανα στα παιδιά μου...