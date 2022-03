Πολιτική

Ακρίβεια - Βουλή: άγρια κόντρα αρχηγών για ΕΝΦΙΑ και μέτρα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι θα φορολογηθούν τα υπερκέρδη των εταιρειών ενέργειας και δεσμεύτηκε για εκλογές στο τέλος της τετραετίας. «Δεν καταλαβαίνεται τι συμβαίνει στην κοινωνία» απάντησε ο Τσίπρας.

Έντονη αντιπαράθεση σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών, στο πλαίσιο της συζήτησης του νομοσχεδίου του υπουργείου Οικονομικών, είχαμε το πρωί της Τετάρτης, με επίκεντρο την ακρίβεια και τα βάρη που επωμίζονται οι πολίτες από τις συνεχείς ανατιμήσεις.

Ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, έκανε λόγο για παγκόσμιο πρόβλημα, επισημαίνοντας ότι «η σύγκρουση στην Ουκρανία μπορεί να ναρκοθετήσει την παγκόσμια ανάπτυξη που όλοι περιμέναμε». Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε στο πακέτο των μέτρων που ανακοινώθηκε για την ανακούφιση των πολιτών και έκανε ειδική αναφορά στη μείωση του ΕΝΦΙΑ.

Τόνισε ότι τα υπερκέρδη που θα αποκομίσουν οι εταιρείες ενέργειας θα φορολογηθούν και θα επιστραφούν στον Προϋπολογισμό. Υπογράμμισε δε, ότι οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας, όπως ορίζει το σύνταγμα.

Καταλήγοντας στην τριτολογία και απευθυνόμενος στον κ. Τσίπρα, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε, «Να θυμόμαστε ότι στις εκλογές του 2015 δεν πήγαμε οικειοθελώς αλλά επειδή δεν εξελέγη πρόεδρος της Δημοκρατίας. Σύρατε τη χώρα σε εκλογές μαζί με την Χρυσή Αυγή. Η θητεία Σαμαρά είχε ακόμη 18 μήνες. Εσείς τάξατε να σκίσετε το μνημόνιο, είπατε ψέματα για πλήρη κατάργηση του ΕΝΦΙΑ βάλατε τον κ. Βαρουφάκη υπουργό, οδηγήσατε τη χώρα σε δημοψήφισμα και τη χώρα στο χείλος της χρεοκοπίας, κι εμείς βάλαμε πλάτη για να μην χρεοκοπήσει η χώρα. Αυτή είναι η αλήθεια».

Τσίπρας: Η Κυβέρνηση δεν αντιλαμβάνεται τι συμβαίνει στην ελληνική κοινωνία

Τη «βαθύτατη ανησυχία» του για τις εξελίξεις και το γεγονός, όπως είπε, ότι ο πρωθυπουργός δίνει την αίσθηση πως δε καταλαβαίνει «τι ακριβώς συμβαίνει στην ελληνική κοινωνία, κυρίως για εκείνους που όπως ανακαλύψατε την περίοδο της πανδημίας είναι εξαρτημένοι από το μισθό τους ή από το πενιχρό εισόδημα της μικρής και μεσαίας επιχείρησής τους», εξέφρασε ο Αλέξης Τσίπρας μιλώντας στη Βουλή, στο πλαίσιο της συζήτησης του νομοσχεδίου του υπουργείου Οικονομικών.

«Φαίνεται ότι συνεχίζετε να μη καταλαβαίνετε πού πατάμε και πού βρισκόμαστε. Τι έχει συμβεί όχι από τον πόλεμο και μετά, αλλά από τον Σεπτέμβρη και μετά με δική σας ευθύνη και τι θα συμβεί τους επόμενους, τώρα που ο πόλεμος θα επιδεινώσει την ενεργειακή κρίση και την ακρίβεια», σχολίασε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Ανδρουλάκης: Ο λαός πληρώνει την αργοπορία του Πρωθυπουργού

Ο Πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης, σε δήλωση του τονίζει ότι «την αργοπορία του Πρωθυπουργού πληρώνει ακριβά ο ελληνικός λαός» και αναφέρει σχετικά: Από τις αρχές του έτους έχω προτείνει μεταξύ άλλων μέτρων και την ανάγκη φορολόγησης των υπερκερδών των εταιρειών ενέργειας για να μην επωμιστούν το βάρος αυτής της περιπέτειας εξ ολοκλήρου οι πολίτες και το κράτος. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης πολλές φορές λοιδόρησε τις θέσεις μας, μολονότι από τις 8 Μαρτίου εμπεριέχονται στις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και υιοθετηθήκαν ήδη από άλλες χώρες όπως την Ιταλία και την Ισπανία.

Την ατολμία και την αργοπορία της κυβέρνησης την πληρώνει ακριβά ο ελληνικός λαός. Να μην προβληματίζεται ο Πρωθυπουργός, όπως φάνηκε στο βήμα της Βουλής, αν θα βρει υπερκέρδη, γιατί η Διεθνής Επιτροπή Ενέργειας τα εκτιμά για την Ευρώπη στα 200 δισεκατομμύρια ευρώ για το 2022.Επίσης, η φορολόγηση των υπερκερδών πρέπει να αφορά σε εταιρείες όλης της εφοδιαστικής ενεργειακής αλυσίδας του ηλεκτρισμού, του φυσικού αερίου και του πετρελαίου και σε όλη την περίοδο της ενεργειακής κρίσης.

Κουτσούμπας: Κατάργηση των αντιλαϊκών έμμεσων φόρων σε καύσιμα και ηλεκτρικό ρεύμα

Ο ΓΓ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, ο οποίος δεν ήταν στη Βουλή καθώς νοσεί από κορονοϊό, σε γραπτή του δήλωση, αναφέρει μεταξύ άλλων, «Το ΚΚΕ προτάσσει ένα συνολικό πλέγμα μέτρων: Με κατάργηση των αντιλαϊκών έμμεσων φόρων σε καύσιμα και ηλεκτρικό ρεύμα, τους οποίους εισπράττει το κράτος για να τους επιστρέψει ως “ζεστό χρήμα” στο κεφάλαιο. Με κατάργηση όλων των συμβάσεων που καθορίζουν τις Ρήτρες Αναπροσαρμογής και του χαρατσιού επιδότησης των ΑΠΕ. Όσο για τον ΕΝΦΙΑ, τίποτα λιγότερο δεν μπορεί να γίνει ανεκτό από το λαό, πέρα από την κατάργηση αυτού του άδικου φόρου.

Πάνω από όλα το ΚΚΕ είναι το μοναδικό κόμμα που προβάλλει τη σχεδιασμένη αξιοποίηση του συνόλου των ενεργειακών πηγών της χώρας (λιγνίτης, υδρογονάνθρακες, γεωθερμία, ΑΠΕ κ.λπ.) προς όφελος των λαϊκών αναγκών, για να πάψει η ενέργεια να αποτελεί “εμπόρευμα”».

Βελόπουλος: Κίνδυνος επισιτιστικής κρίσης

Στον κίνδυνο επισιτιστικής κρίσης, στην ανάγκη εθνικής παραγωγής στην ενέργεια και στην εισβολή στην Ουκρανία, αναφέρθηκε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, μιλώντας στη Βουλή στο πλαίσιο της συζήτησης του νομοσχεδίου του υπουργείου Οικονομικών.

«Τον Μάρτιο του '20 είχαμε μιλήσει για επερχόμενη επισιτιστική κρίση. Σας είχαμε ζητήσει να γίνει συνάντηση των πολιτικών αρχηγών και να συζητήσουμε όλοι μαζί για να βρεθεί μια λύση που θα βοηθά στην ανάπτυξη της χώρας βάσει του πρωτογενούς τομέα», είπε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης ενώ διερωτήθηκε αν «η χώρα έχει αυτάρκεια ή επάρκεια σε κάποια αγαθά- και ποια είναι αυτά». «Πετρέλαιο, κρέας, σιτάρι, ζάχαρη, κάποιο είδος κατανάλωσης. Όχι! Πουθενά δεν έχουμε ούτε αυτάρκεια ούτε επάρκεια. Η ζάχαρη θα είναι το μεγάλο πρόβλημα σε λίγες ημέρες»,ανέφερε χαρακτηριστικά.

Βαρουφάκης: Διμέτωπη κριτική σε ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ

Κριτική τόσο προς τα κυβερνητικά έδρανα όσο και σε εκείνα της αξιωματικής αντιπολίτευσης διατύπωσε ο γραμματέας του ΜέΡΑ25 Γιάνης Βαρουφάκης, στην ομιλία του από το βήμα του Κοινοβουλίου, προτείνοντας στους πολίτες να συστρατευθούν με στόχο την πολιτική ανατροπή και τη ρήξη με ένα μοντέλο που απέτυχε.

«Μετά από 12 χρόνια περικοπών χτύπησε η ακρίβεια. Είτε τότε είτε τώρα, το ίδιο πράγμα συμβαίνει: οι φτωχοί φτωχαίνουν, η πραγματική οικονομία αποδυναμώνεται, η ανταγωνιστικότητα μειώνεται ακόμη και των πιο ανταγωνιστικών επιχειρήσεων, δημιουργικοί άνθρωποι "πνίγονται", ο ΦΠΑ παραμένει στο εξοργιστικό 24% την ώρα που οι φόροι των πλουσίων μειώνονται. Επίσης, οι γυναίκες ασφυκτιούν, οι ηλικιωμένοι αγανακτούν, η κρυφή ανεργία θερίζει, η νεολαία συνεχίζει να μεταναστεύει, ενώ παράλληλα μια χούφτα ολιγάρχες κερδίζει αμύθητα ποσά στα σούπερ μάρκετ, από το ηλεκτρικό ρεύμα, από τα καύσιμα, από τα κόκκινα δάνεια, τα κολέγια, τις κλινικές. Ενώ το κράτος, το υπουργείο Οικονομικών συγκεκριμένα, βουλιάζει βαθύτερα στο χρέος», ανέφερε μεταξύ άλλων.

Ειδήσεις σήμερα:

“Άγριες Μέλισσες”: μοιραία λάθη και αποκαλύψεις την Τετάρτη (βίντεο)

Ρόδος: ομολογία πατέρα ότι βίασε την κόρη του!

Νεκρά αδέλφια στην Πάτρα - Ρούλα Πισπιρίγκου: πείτε μου κι εμένα τι έκανα στα παιδιά μου...