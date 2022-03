Κοινωνία

Παρέλαση: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αθήνα

Δείτε αναλυτικά τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στις 24 και 25 Μαρτίου για την μαθητική και την στρατιωτική παρέλαση.

Σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα προχωρήσει η ΕΛΑΣ στην Αθήνα, αύριο και μεθαύριο, λόγω της στρατιωτικής και της μαθητικής παρέλασης, για τον εορτασμό της Εθνικής Επετείου της 25ης Μαρτίου.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την Αστυνομία, θα απαγορευτεί σταδιακά η στάση και στάθμευση, καθώς και η κυκλοφορία των οχημάτων, ως εξής:

Πέμπτη 24.03.2022

-Από 06.00 ώρα μέχρι τη λήξη των εκδηλώσεων της 25ης Μαρτίου, στις κατωτέρω οδούς και στις καθέτους αυτών έως την πρώτη παράλληλη οδό:

Αχιλλέως, στο τμήμα της μεταξύ της πλ. Καραϊσκάκη και της οδού Θερμοπυλών και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας.

Λένορμαν, σε όλο το μήκος της και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας.

Κολοκυνθούς, σε όλο το μήκος της.

Βούρβαχη, σε όλο το μήκος της.

Πετμεζά, σε όλο το μήκος της.

Καλλιρόης, στο τμήμα της μεταξύ της λεωφ. Βουλιαγμένης και της οδού Πετμεζά, ρεύμα κυκλοφορίας από λεωφ. Βουλιαγμένης προς Φραντζή.

Καρόλου, σε όλο το μήκος της και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Μάρνη, σε όλο το μήκος της και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Ανθ/γου Στ. Ρεγκούκου, σε όλο το μήκος της και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

- Από 10.00 ώρα και μέχρι τη λήξη των εκδηλώσεων της ίδιας μέρας, στις κατωτέρω λεωφόρους και οδούς, ως εξής:

Λ. Βασ. Αμαλίας, σε όλο το μήκος της και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας.

Λ. Βασ. Σοφίας, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Σέκερη και της λεωφ. Βασ. Αμαλίας, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς πλ. Συντάγματος.

Βασ. Γεωργίου Α΄σε όλο το μήκος της.

Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου), σε όλο το μήκος της.

Λ. Βασ. Όλγας, σε όλο το μήκος της. Ειδικότερα η στάση και τη στάθμευση των οχημάτων στη λεωφ. Βασ. Όλγας, δεν θα επιτρέπεται από ώρα 06.00΄ της 24/3 έως την ολοκλήρωση της στρατιωτικής παρέλασης της 25/3.

Λ. Συγγρού, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Αθ. Διάκου και Διον. Αρεοπαγίτου, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς πλ. Συντάγματος.

-Τέλος, από 12.00 έως 19.30 ώρα της 25/3 στην ανώνυμη οδό που οδηγεί από τον Περιφερειακό Λυκαβηττού στον λόφο Λυκαβηττού.

Παρασκευή 25.03.2022:

-Από τις 06.00 μέχρι και το πέρας των εκδηλώσεων της στρατιωτικής παρέλασης, στις κατωτέρω λεωφόρους και οδούς και στις κάθετες αυτών έως την πρώτη παράλληλη οδό:

Λ. Βασ. Σοφίας, στο τμήμα της μεταξύ των λεωφόρων Βασ. Κων/νου και Βασ. Αμαλίας και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας.

Ηρ. Αττικού, σε όλο το μήκος της.

Βασ. Γεωργίου Β΄, σε όλο το μήκος της.

Βασ. Γεωργίου Α΄, σε όλο το μήκος της.

Λ. Βασ. Αμαλίας, σε όλο το μήκος της και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας.

Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου), σε όλο το μήκος της.

Πλ. Ομονοίας.

Πειραιώς, στο τμήμα της μεταξύ της πλ. Ομονοίας και της Ιεράς Οδού και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας.

Αθηνάς, σε όλο το μήκος της και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας.

Αγ. Κωνσταντίνου, σε όλο το μήκος της.

Πλ. Καραϊσκάκη.

28ης Οκτωβρίου (Πατησίων), στο τμήμα της μεταξύ της οδού Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου) και της λεωφ. Αλεξάνδρας και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας.

Θ. Δηλιγιάννη, στο τμήμα της μεταξύ της πλ. Καραϊσκάκη και της οδού Ι. Μεταξά και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας.

Πλ. Συντάγματος.

Φιλελλήνων, σε όλο το μήκος της.

Σταδίου, σε όλο το μήκος της.

Λ. Συγγρού, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Αμ. Φραντζή και Διον. Αρεοπαγίτου και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας.

Ακαδημίας, σε όλο το μήκος της.

Λ. Βασ. Όλγας, σε όλο το μήκος της.

Αθ. Διάκου, σε όλο το μήκος της και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας.

Τέλος, επισημαίνεται ότι στα συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα θα γίνουν τροποποιήσεις στα δρομολόγια των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς.

