Ουκρανία - Πούτιν: Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό

Η Ουκρανία βρίσκεται υπό ρωσική εισβολή για 28η ημέρα, με τις μάχες σώμα με σώμα να λαμβάνουν χώρα σε πολλές πόλεις - κλειδιά της.

Περιίπου 100.000 άνθρωποι παραμένουν αποκλεισμένοι και υπομένουν συνεχείς βομβαρδισμούς στην πολιορκημένη Μαριούπολη, σχεδόν έναν μήνα αφότου άρχισε η εισβολή στην Ουκρανία του ρωσικού στρατού.

Κάτοικοι που έφυγαν από τη Μαριούπολη μίλησαν στη μη κυβερνητική οργάνωση Human Rights Watch για «παγωμένη κόλαση, με τους δρόμους σπαρμένους πτώματα και συντρίμμια κατεστραμμένων κτιρίων».

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν συζήτησε τις εξελίξεις στην Ουκρανία με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Ναφτάλι Μπένετ, σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν σήμερα οι δύο ηγέτες, όπως αναφέρει ανακοίνωση του Κρεμλίνου.

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ ανέλυσε στον Πούτιν «την αξιολόγησή του για την κατάσταση στην Ουκρανία, λαμβάνοντας υπόψη τις επαφές του με ηγέτες ορισμένων ξένων χωρών, ενώ εξέφρασε αρκετές ιδέες σε σχέση με τις διαπραγματεύσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη», αναφέρει η σχετική ανακοίνωση.

