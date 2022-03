Κόσμος

Πόλεμος στην Ουκρανία: συνεχείς βομβαρδισμοί και μάχες σώμα με σώμα (βίντεο)

Σοκ και δέος προκαλούν οι εικονες που κάνουν τον γύρο του διαδικτύου με όσα συμβαίνουν στις πολύπαθες πόλεις. Σε δραματική κατάσταση βρίσκονται εκατομμύρια άμαχοι.

Η Ουκρανία βρίσκεται υπό ρωσική εισβολή για 28η ημέρα, με τις μάχες σώμα με σώμα να λαμβάνουν χώρα σε πολλές πόλεις - κλειδιά της.

Περιίπου 100.000 άνθρωποι παραμένουν αποκλεισμένοι και υπομένουν συνεχείς βομβαρδισμούς στην πολιορκημένη Μαριούπολη, σχεδόν έναν μήνα αφότου άρχισε η εισβολή στην Ουκρανία του ρωσικού στρατού.

Η Μαριούπολη, πόλη κατά πλειονότητα ρωσόφωνων κατοίκων, σε στρατηγική θέση ανάμεσα στην Κριμαία (νότια), που κατέλαβε και προσάρτησε η Μόσχα το 2014, και την περιοχή όπου βρίσκεται η αυτοανακηρυγμένη λαϊκή δημοκρατία του Ντανιέτσκ (ανατολικά), βομβαρδίζεται εδώ κι εβδομάδες από τον ρωσικό στρατό. Έγινε στόχος χθες Τρίτη δύο «πολύ ισχυρών βομβών», σύμφωνα με τη δημοτική αρχή, που δεν δημοσιοποίησε απολογισμό των θυμάτων.

Δορυφορικές φωτογραφίες που τραβήχτηκαν χθες το πρωί από την αμερικανική εταιρεία Maxar και έλαβε το Γαλλικό Πρακτορείο δείχνουν την καταστροφή σε συνοικίες της πόλης, σε πολιτικές υποδομές, σε εργοστάσια.

Ρωσικά άρματα μάχης έχουν μπει στην πόλη. Αξιωματούχος του αμερικανικού Πενταγώνου εκτίμησε χθες βράδυ ότι η τακτική του ρωσικού στρατού είναι να «πλήττει με όπλα μεγάλης εμβέλειας το κέντρο της πόλης», κάτι που όπως είπε παρατηρεί η Ουάσινγκτον «τις τελευταίες 24 ώρες».

Κάτοικοι που έφυγαν από τη Μαριούπολη μίλησαν στη μη κυβερνητική οργάνωση Human Rights Watch για «παγωμένη κόλαση, με τους δρόμους σπαρμένους πτώματα και συντρίμμια κατεστραμμένων κτιρίων».

Fighting between Russian and Ukrainian forces continues in Mariupol

Military personnel can be seen checking the multi-storey buildings, among the signs of heavy fighting in the area. pic.twitter.com/01So1RsSLW — Spriter (@spriter99880) March 23, 2022

Ένα ακόμη βίντεο, δείχνει ρωσικούς πυραύλους να εκτοξεύονται από την Κριμαία, με στόχους πόλεις της Ουκρανίας.









Μάχες στο Χάρκοβο υπό πολιορκία και η Ιζιούμ

Ο ουκρανικός στρατός ανακοίνωσε ότι απέκρουσε επίθεση των ρωσικών στρατευμάτων στο Χάρκοβο, στο ανατολικό τμήμα της χώρας.

Η ρωσική πλευρά ανέπτυξε επιθετικά ελικόπτερα Ka-52 χθες βράδυ, δήλωσε ο Ολέγκ Σινεγκούποφ, διοικητής των ουκρανικών δυνάμεων στην περιοχή, σύμφωνα με την εφημερίδα Ουκράινσκα Πράβντα, όμως «οι δυνάμεις μας κρατούν τις θέσεις τους».

#Popasna, Luhanska oblast, ruske KA-52 a MI-28 resi bojove ukoly v oblasti pic.twitter.com/y09YPaHlvW — Apple Pie (@se_skorici) March 23, 2022

Χαρακτήρισε δύσκολη την κατάσταση στην πολιορκούμενη Ιζιούμ, σε απόσταση περίπου 100 χιλιομέτρων. Δεν υπάρχει καμία σύνδεση με την πόλη αυτή επί του παρόντος, πρόσθεσε.

Συγκλονιστικό βίντεο από την Οδησσό

Ένα βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου απο την Οδησσό, που βρίσκεται σε κατάσταση πολιορκίας, δείχνει πολίτες κάθε ηλικίας να γεμίζουν σακιά με άμμο προκειμένου να χρησιμοποιηθούν ως οδοφράγματα, με το γνωστό κομμάτι "It's my life" να παίζει από πίσω.

Τα οδοφράγματα αυτά φτιάχνονται για να αποτραπεί με κάθε τρόπο η κατάληψη της πόλης απο τις ρωσικές δυνάμεις.

This is for the ones who stood their ground...

Odessa, Ukraine. #SlavaUkraini ???? pic.twitter.com/N9iT2EoeH7 — Bon Jovi (@BonJovi) March 22, 2022

Κίεβο: Μαίνονται οι μάχες στα περίχωρα

Την ίδια ώρα, συνεχίζονται οι μάχες και έξω από την πρωτεύουσα της χώρας, το Κίεβο. Οι ουκρανικές δυνάμεις προσπαθούν να απωθήσουν τους Ρώσους και παράλληλα οι βομβαρδισμοί που πλήτουν το Κίεβο έχει προκαλέσει μεγάλες καταστροφές.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία της πόλης, μετά τους αλλεπάλληλους βομβαρδισμούς καλείτε να συνδράμει με κάθε τρόπο και να απομακρύνει τους τραυματίες απο τις δομές και τα κτίρια που έχουν δεχθεί επιθέσεις.

"Στη χειρότερη περίπτωση θα πεθάνουμε αλλά δεν θα παραδοθούμε ποτέ", δήλωσε εχθές ο δήμαρχος του Κιέβου Βιτάλι Κλίτσκο, ενώπιον του Συμβουλίου της Ευρώπης και ενώ τα ρωσικά στρατεύματα προσπαθούν να περικυκλώσουν την πόλη του κάτι που δείχνει το σθένος με το οποίο αποκρούουν την ρωσική πολιορκία οι ουκρανικές δυνάμεις.

Chechen fighters from Sheikh Mansour battalion fight for Ukraine against Russian Invaders near Kiev.

Obviously kicking some serious ass here!!#UkraineRussiaWar #Ukraine #UkraineUnderAttack #StandWithUkriane pic.twitter.com/iD8X5umtPU — KyleBev (@KyleBev1) March 23, 2022

